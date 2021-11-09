Тренер клубу УПЛ відповів, чи міг би очолити футбольний клуб з Росії

Про це він повідомив на YouTube-каналі "FootballHub".



За словами Йовічевича, це провокативне питання, але він розгляне таку пропозицію.



"Я – футбольний тренер. Потрібно подивитися на проєкт, який пропонують. Розставити всі плюси та мінуси. Знаю, що в Україні дуже погано ставляться до Росії. Не перший день тут, знаю, про що йдеться. І читаю між рядками. Це питання — дуже цікаве та провокаційне", - сказав Йовічевич.



Ігор Йовічевич в Україні з 2003 року. Хорватський фахівець бувши футболістом грав за "Карпати". Тренував львівський клуб, а з 2020 року очолює СК "Дніпро-1".



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