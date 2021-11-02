Тренер пригадав, як важковаговик Усик програв боксеру з категорії до 66,7 кг

Про це повідомляє vRINGe.com.

За словами Роуча, батько Портера нещодавно нагадав, як американець переміг українця у 2006 році на любительському турнірі в Чикаго, коли боксери виступали у категорії до 75 кг. На його думку, цей факт виглядає кумедно, оскільки Усик зараз виступає у надважкій вазі, а американець у напівсередній категорії - до 66,7 кг.

"Шон Портер побив Усика в любителях. Батько Портера показував нам усім цей результат. Це було досить кумедно. Але це нічого не означає, це було дуже давно. Проте це доводить, що Усика можна перемогти", – сказав тренер, відомий завдяки роботі з легендарним філіпінцем Менні Пак'яо.

Роуч додав, що сумнівається у здатності Олександра Усика побити британця Тайсона Ф'юрі через його габарити.

"Він набагато менший у порівнянні з цими великими суперважковаговиками. Чи може він перебоксувати Ф'юрі? Я не впевнений. Я не можу сказати ні так, ні ні, тому що ми цього ще не бачили. Але вони обидва дуже хороші бійці", – зазначив Роуч.