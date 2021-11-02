Тренер пригадав, як важковаговик Усик програв боксеру з категорії до 66,7 кг
Американський тренер Фредді Роуч нагадав українському боксеру Олександру Усику про поразку від Шона Портера зі США серед аматорів
Про це повідомляє vRINGe.com.
За словами Роуча, батько Портера нещодавно нагадав, як американець переміг українця у 2006 році на любительському турнірі в Чикаго, коли боксери виступали у категорії до 75 кг. На його думку, цей факт виглядає кумедно, оскільки Усик зараз виступає у надважкій вазі, а американець у напівсередній категорії - до 66,7 кг.
"Шон Портер побив Усика в любителях. Батько Портера показував нам усім цей результат. Це було досить кумедно. Але це нічого не означає, це було дуже давно. Проте це доводить, що Усика можна перемогти", – сказав тренер, відомий завдяки роботі з легендарним філіпінцем Менні Пак'яо.
Роуч додав, що сумнівається у здатності Олександра Усика побити британця Тайсона Ф'юрі через його габарити.
"Він набагато менший у порівнянні з цими великими суперважковаговиками. Чи може він перебоксувати Ф'юрі? Я не впевнений. Я не можу сказати ні так, ні ні, тому що ми цього ще не бачили. Але вони обидва дуже хороші бійці", – зазначив Роуч.
- Нагадаємо, 28 жовтня Олександр Усик висловив зацікавленість у поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі.
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