Тренер "Реалу" Анчелотті вирішив дати шанс Луніну в Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Marca.



Головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті не хоче, щоб досвід Андрія Луніна обмежувався тренуваннями. Ймовірно, що у сьогоднішньому матчі Ліги чемпіонів з "Шерифом" українець вийде на поле з перших хвилин.



В Луніна є шанс зіграти проти тренера Юрія Вернидуба, який відкрив йому шлях у великий футбол в "Зорі".

22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році, але з того часу зіграв за команду лише 1 матч. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".



Також Лунін зіграв 6 матчів за національну команду України.

8 липня стало відомо, що Андрій Лунін залишиться у мадридському "Реалі" на сезон 2021/22.

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