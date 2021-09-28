Тренер "Реалу" Анчелотті вирішив дати шанс Луніну в Лізі чемпіонів
Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін може зіграти проти молдавського "Шерифа" у Лізі чемпіонів
Про це повідомляє Marca.
Головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті не хоче, щоб досвід Андрія Луніна обмежувався тренуваннями. Ймовірно, що у сьогоднішньому матчі Ліги чемпіонів з "Шерифом" українець вийде на поле з перших хвилин.
В Луніна є шанс зіграти проти тренера Юрія Вернидуба, який відкрив йому шлях у великий футбол в "Зорі".
22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році, але з того часу зіграв за команду лише 1 матч. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".
Також Лунін зіграв 6 матчів за національну команду України.
- 8 липня стало відомо, що Андрій Лунін залишиться у мадридському "Реалі" на сезон 2021/22.
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