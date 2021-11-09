Тренер розповів, коли Хижняк повернеться на ринг після поразки у фіналі Олімпіади-2020 нокаутом
Головний тренер збірної України Леонід Лоївський заявив, що Олександр Хижняк повернеться на ринг навесні 2022 року
Про це повідомляє Xsport.ua.
За його словами, Олександра Хижняка не взяли на чемпіонат світу до Белграду (Сербія), аби він краще підготувався до чемпіонату Європи, який відбудеться у травні 2022 року в Єревані (Вірменія).
"Хижняк рвався на чемпіонат світу, але ми дали йому відпочити, щоб він планомірно готувався до чемпіонату Європи", - сказав Лоївський.
Олександр Хижняк на Олімпіаді-2020 був фаворитом у категорії до 75 кг, проте сенсаційно програв у фіналі Еберту Соузі з Бразилії, пропустивши нокаутуючий удар у третьому раунді.
-
Нагадаємо, 6 листопада Юрій Захарєєв переміг у фіналі чемпіонату світу в категорії до 71 кг росіянина Вадима Мусаєва та здобув золоту нагороду.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.02
Купівля 26.02Продаж 26.25
-
EUR
Купівля 30.02Продаж 30.41
- Актуальне
- Важливе