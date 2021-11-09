Тренер розповів, коли Хижняк повернеться на ринг після поразки у фіналі Олімпіади-2020 нокаутом

Про це повідомляє Xsport.ua.

За його словами, Олександра Хижняка не взяли на чемпіонат світу до Белграду (Сербія), аби він краще підготувався до чемпіонату Європи, який відбудеться у травні 2022 року в Єревані (Вірменія).

"Хижняк рвався на чемпіонат світу, але ми дали йому відпочити, щоб він планомірно готувався до чемпіонату Європи", - сказав Лоївський.

Олександр Хижняк на Олімпіаді-2020 був фаворитом у категорії до 75 кг, проте сенсаційно програв у фіналі Еберту Соузі з Бразилії, пропустивши нокаутуючий удар у третьому раунді.

Нагадаємо, 6 листопада Юрій Захарєєв переміг у фіналі чемпіонату світу в категорії до 71 кг росіянина Вадима Мусаєва та здобув золоту нагороду.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb