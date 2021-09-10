Тренер розповів, коли Роналду зіграє перший матч після повернення в МЮ

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на репортера BBC Сімона Стоуна.



За словами Сульшера, Роналду зіграє з "Ньюкаслом". Матч відбудеться 11 вересня. Початок о 17:00



"Завтра він точно вийде на поле в якийсь момент, це точно. До нас прийшли Кріштіану і Варан, з такими переможцями не сховаєшся. Коли в команді такі чемпіони, не вийде викладатися на тренуваннях на 95%", - сказав Уле-Гуннар Сульшер.

Роналду перейшов до англійського клубу з італійського "Ювентуса". Сума трансферу португальця склала 15 млн євро, які буде виплачено протягом п'яти років. Крім того, в контракті передбачені бонуси у 8 млн євро, які "Юве" отримає за клубні та особисті досягнення Роналду в МЮ.

Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року вже виступав за "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу".

36-річний португалець з 2018 року грав за "Ювентус". Роналду провів за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.

OGS on Ronaldo: "He will get on the pitch at some point (tomorrow) that’s for sure. Cristiano and Raphael comes in and there is no place to hide with winners like that. You can’t give 95% in training when you have winners like them." — Simon Stone (@sistoney67) September 10, 2021