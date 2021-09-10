Тренер розповів, коли Роналду зіграє перший матч після повернення в МЮ
Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер розповів, що форвард Кріштіану Роналду зіграє з "Ньюкаслом"
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на репортера BBC Сімона Стоуна.
За словами Сульшера, Роналду зіграє з "Ньюкаслом". Матч відбудеться 11 вересня. Початок о 17:00
"Завтра він точно вийде на поле в якийсь момент, це точно. До нас прийшли Кріштіану і Варан, з такими переможцями не сховаєшся. Коли в команді такі чемпіони, не вийде викладатися на тренуваннях на 95%", - сказав Уле-Гуннар Сульшер.
Роналду перейшов до англійського клубу з італійського "Ювентуса". Сума трансферу португальця склала 15 млн євро, які буде виплачено протягом п'яти років. Крім того, в контракті передбачені бонуси у 8 млн євро, які "Юве" отримає за клубні та особисті досягнення Роналду в МЮ.
Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року вже виступав за "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу".
36-річний португалець з 2018 року грав за "Ювентус". Роналду провів за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.
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Нагадаємо, 31 серпня "Манчестер Юнайтед" оголосив, що підписав з Роналду контракт на два роки із можливістю продовження ще на сезон.
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