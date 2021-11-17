Тренер суперника Ломаченка ефектно залякав українця перед боєм
Андре Роз'є, який тренує Річарда Коммі, заявив, що його підопічний нав'яже серйозну боротьбу Василю Ломаченку в поєдинку
Про це повідомляє Вoxinghana.
Андре Роз'є залякав Ломаченка перед боєм з Коммі.
"Річард і Василь повертаються в ринг після дуже яскравих перемог нокаутом. Так, на кону в їхньому поєдинку не буде титулів, проте це насправді бій на віки. У нас є технік Ломаченко та стратег Коммі, який до того ж буде у цьому протистоянні агресором. Коммі принесе в ринг вогонь і жар. Він буде надзвичайно великим легковаговиком, нав'яже Ломаченку свою волю і зробить те, що йому вдається найкраще", - сказав тренер Річарда Коммі.
Бій між українським та ганським боксерами відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку.
У 2019 році у Річарда Коммі титул IBF відібрав Теофімо Лопес. У жовтні 2020 американець також завдав поразки Ломаченку у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.
- Нагадаємо, 10 листопада британський боксер Джош Тейлор заявив, що Теофімо Лопес боїться битися з Василем Ломаченком, який у першому поєдинку програв через травму.
- 17 листопада суперник Василя Ломаченка ганець Річард Коммі заявив, що український боксер втрачає свої найкращі якості під тиском.
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