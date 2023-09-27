Тренер "Валенсії" анонсував дебют Яремчука за іспанський клуб

Про це повідомляє Deportes COPE Valencia.

За словами Рубена Барахи, Роман Яремчук зможе дебютувати за "Валенсію" у матчі 7-го туру Ла Ліги проти "Реал Сосьєдада".

"Яремчук потрапить до заявки на завтрашній матч. Українець очікує на можливість дебютувати за "Валенсію". Він отримає свій шанс", - сказав головний тренер "Валенсії".

Матч між "Валенсією" та "Реал Сосьєдадом" пройде у середу, 27 вересня. Початок о 22:30.

Хто такий Роман Яремчук

Влітку 2022 року "Брюгге" заплатив португальській "Бенфіці" 17 млн євро за трансфер Романа Яремчука. Українець зіграв в минулому сезоні 32 матчі, забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.

Роман Яремчук також відомий грою за бельгійський "Гент", "Олександрію" та київське "Динамо". За збірну України він провів 45 ігор та відзначився 13 голами.

Цього сезону Яремчук провів за "Брюгге" п'ять матчів та забив чотири м'ячі. Попри це український форвард не був гравцем основи, а переважно виходив на заміну. Бельгійський клуб прийняв рішення віддати українця в оренду у "Валенсію".

Transfermarkt оцінює Яремчука лише у 5 млн євро.