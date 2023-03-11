Тренер збірної Франції пояснив відсутність володаря "Золотого м'яча" на ЧС-2022
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам заявив, що форвард Карім Бензема залишив розташування команди перед чемпіонатом світу-2022 через травму
Про це повідомляє Le Parisien.
За словами Дешама, володар "Золотого м'яча-2022" через травму самостійно ухвалив рішення залишити розташування збірної Франції перед ЧС-2022, хоча тренер залишив його у заявці на турнір.
"Каріму було боляче, тому що цей чемпіонат світу для нього багато значив. Він сказав мені, що через травму для нього все закінчилось. Діагноз нашого лікаря збігався з тим, який поставили йому в Мадриді. Його повернення до тренувань не могло відбутися раніше 10 грудня. Коли я прокинувся наступного дня після розмови, я дізнався, що його немає в розташуванні збірної. Це було його рішення, і він сам може це підтвердити", - розповів Дешам.
Футболіст "Реалу" прокоментував слова Дешама та натякнув, що вони не відповідають дійсності.
"Яка зухвалість" та "Святий Дідьє. Добраніч", — написав Бензема.
Збірна Франції здобула на чемпіонаті світу срібні медалі. У фіналі вона 18 грудня програла в серії післяматчевих пенальті Аргентині (3:3, 2:4). Бензема після чемпіонату світу оголосив, що завершує виступи за національну команду.
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19 грудня 2022 року Карім Бензема заявив, що більше не виступатиме за збірну Франції.
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