Про це повідомляє Le Parisien.

За словами Дешама, володар "Золотого м'яча-2022" через травму самостійно ухвалив рішення залишити розташування збірної Франції перед ЧС-2022, хоча тренер залишив його у заявці на турнір.

"Каріму було боляче, тому що цей чемпіонат світу для нього багато значив. Він сказав мені, що через травму для нього все закінчилось. Діагноз нашого лікаря збігався з тим, який поставили йому в Мадриді. Його повернення до тренувань не могло відбутися раніше 10 грудня. Коли я прокинувся наступного дня після розмови, я дізнався, що його немає в розташуванні збірної. Це було його рішення, і він сам може це підтвердити", - розповів Дешам.

Футболіст "Реалу" прокоментував слова Дешама та натякнув, що вони не відповідають дійсності.

"Яка зухвалість" та "Святий Дідьє. Добраніч", — написав Бензема.

Збірна Франції здобула на чемпіонаті світу срібні медалі. У фіналі вона 18 грудня програла в серії післяматчевих пенальті Аргентині (3:3, 2:4). Бензема після чемпіонату світу оголосив, що завершує виступи за національну команду.