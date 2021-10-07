Тренер зі США напрогнозував нокаут у бою Усика проти лідера рейтингу найкращих боксерів світу
Американський тренер Рікі Фунес заявив, що мексиканський боксер Сауль Альварес переміг би українця Олександра Усика нокаутом
Про це повідомляє Ringside24.
За його словами "Канело" переміг би Усика, попри те, що він зараз виступає у другій середній (до 76,2 кг), а Усик - у надважкій вазі.
"Думаю, Канело переможе Усика. Він зламає його. У нього є потрібний для цього настрій і можливості. Він один з тих хлопців, які завжди дивують. "Канело" володіє "важким" складом розуму і піде на нокаут, він не здасться », - сказав Рікі Фунес, який тренував чемпіона світу в напівсередній вазі (до 66,7 кг) Брендона Ріоса зі США.
6 листопада Сауль Альварес битиметься з американцем Калебом Плантом за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі. У 2019 році мексиканець нокаутував росіянина Сергія Ковальова та став чемпіоном світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг).
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Альварес очолює рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring. Усик займає у ньому друге місце.
- Нагадаємо, 7 жовтня WBC оголосила, що переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.
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