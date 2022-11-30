Тренував російських військових: одесита судитимуть за пособництво державі-агресору
Мешканця Одеси судитимуть за фактом пособництва державі-агресору. Він увійшов до особового складу російського університету спецназу, де займав посади інструктора та керівника медичного напрямку. Як зазначають у прокуратурі, наразі в Росії це найбільший військовий центр підготовки спецпідрозділів під патронатом Рамзана Кадирова.
Про це повідомляють у прокуратурі Одеської області.
Слідством встановлено, що українець у 2019 році переїхав на постійне місце проживання до Росії. Раніше він закінчив Одеський інститут сухопутних військ, а згодом увійшов до особового складу російського університету спецназу.
Після початку повномасштабного вторгнення одесит разом з колегами навчав добровольців, військовослужбовців та спецпризначенців росгвардії бойовим навичкам з метою надання їм необхідної військової підготовки та можливостей на професійному рівні вести бойові дії проти Збройних Сил України.
Прибічник окупантів з сторінки у соціальній мережі поширював пости і відеоролики на тему тактичної медичної підготовки для збройних формувань рф із написом "Своих не бросаем".Крім того, відкрив розрахунковий рахунок для збору коштів на навчання, лікування, умундирування та екіпірування російських військовослужбовців.
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