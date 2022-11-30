Тренував російських військових: одесита судитимуть за пособництво державі-агресору

Про це повідомляють у прокуратурі Одеської області.

Слідством встановлено, що українець у 2019 році переїхав на постійне місце проживання до Росії. Раніше він закінчив Одеський інститут сухопутних військ, а згодом увійшов до особового складу російського університету спецназу.

Після початку повномасштабного вторгнення одесит разом з колегами навчав добровольців, військовослужбовців та спецпризначенців росгвардії бойовим навичкам з метою надання їм необхідної військової підготовки та можливостей на професійному рівні вести бойові дії проти Збройних Сил України.

Прибічник окупантів з сторінки у соціальній мережі поширював пости і відеоролики на тему тактичної медичної підготовки для збройних формувань рф із написом "Своих не бросаем".Крім того, відкрив розрахунковий рахунок для збору коштів на навчання, лікування, умундирування та екіпірування російських військовослужбовців.

Нагадаємо, на Херсонщині двом колаборантам з окупаційного "МВС" оголосили підозри

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