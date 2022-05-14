Третій ракетний удар по Кременчуку був найбільш масованим, - депутат Полтавської ОДА Процай
Депутат Полтавської обласної ради Ігор Процай зауважив, що у Кременчуці зосереджені найбільші промислові підприємства Полтавщини
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог взяв собі з мету завдавати удару по Кременчуку. Це місто обрано тому, що має серйозне промислове значення та видає майже половину внутрішнього обласного продукту Полтавщині. У Кременчузі зосереджені великі промислові підприємства. Це нафтопереробний завод, переробні заводи, заводи, які виробляють сажу (Техні́чний вугле́ць (англ. Carbon black) — високодисперсний аморфний вуглець, який виробляють в промислових масштабах, - Ред.) Досить серйозні пошкодження нанесено нафтопереробному заводу, пожежу закінчили гасити нещодавно. Це третій ракетний удар по Кременчуку й цей удар був самим масованим з усіх ударів, які були раніше. Ворог чітко розуміє, що запуск нафтопереробного заводу зменшив би залежність України від імпортного палива. Тому він не дає можливості запустити потужності заводу обстрілами", - підкреслив Процай.
Також депутат Полтавської обласної ради додав, що пожежа виникла на Кременчуцький ТЕЦ.
"Ворог поставив собі за мету знищити інфраструктуру. ТЕЦ зігрівало майже 70% жителів міста. Зараз під загрозу є опалення міста в наступному опалювальному сезоні, фактично все місто Кременчук. ТЕЦ було обстріляно після того, як там почалися відновлювальні роботи. Таке враження, що вони націлені залишити місто без тепла", - зауважив Процай.
- 24 квітня російські військові завдали 9 ракетних ударів по Кременчуку на Полтавщині. Через обстріли 1 людина загинула, ще 7 травмувались
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