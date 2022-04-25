Ракетні удари по Кременчуку: окупанти влучили в ТЕЦ та нафтопереробний завод, є загиблий і постраждалі
24 квітня російські військові завдали 9 ракетних ударів по Кременчуку на Полтавщині. Через обстріли 1 людина загинула, ще 7 травмувались
Про це написав голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у telegram.
За його словами, це був найбільший обстріл на Полтавщині з початку повномасштабного вторгнення Росії.
"9 ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. На жаль, 1 людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості. Маємо значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води", - написав Лунін.
- 24 квітня росіяни скинули дев'ять ракет на місто Кременчук, що на Полтавщині.
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