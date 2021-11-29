Третя доза вакцини від COVID-19 стала доступна для всіх дорослих жителів Брюсселя

Про це повідомляє Politico.

Як зазначає видання, жителі міста, яким виповнилось 18 років, можуть отримати додаткове щеплення будь-якою із усіх доступних вакцин.

Нагадаємо, науковці Великої Британії виявили новий COVID-штам, що має 32 мутації.

Компанія Moderna може випустити вакцину від штаму "Омікрон" на початку 2022 року, змінивши формулу наявної вакцини

Однак, щоб його зробити, потрібно обов'язково перечекати певний термін після проходження повної вакцинації.Цей термін залежить від вакцини: для Johnson & Johnson - два місяці, для AstraZeneca - чотири місяці, Pfizer і Moderna - шість місяців.