Мессі всьоме в кар'єрі виграв "Золотий м'яч"
Третя доза вакцини від COVID-19 стала доступна для всіх дорослих жителів Брюсселя
У понеділок, 29 листопада, Бельгійська комунальна комісія охорони здоров'я оголосила, що всі дорослі жителі Брюсселя зможуть отримати третє щеплення від COVID-19
Про це повідомляє Politico.
Як зазначає видання, жителі міста, яким виповнилось 18 років, можуть отримати додаткове щеплення будь-якою із усіх доступних вакцин.Однак, щоб його зробити, потрібно обов'язково перечекати певний термін після проходження повної вакцинації.
Цей термін залежить від вакцини: для Johnson & Johnson - два місяці, для AstraZeneca - чотири місяці, Pfizer і Moderna - шість місяців.
- Нагадаємо, науковці Великої Британії виявили новий COVID-штам, що має 32 мутації.
- Компанія Moderna може випустити вакцину від штаму "Омікрон" на початку 2022 року, змінивши формулу наявної вакцини
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+8
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.44Продаж 30.9
- Актуальне
- Важливе
2021, понедiлок
29 листопада
22:50
"Росіяни навіть не починають дискусії": Вітренко заявив, що нового контракту на транзит газу після 2024 року може не бути
22:33
Ексклюзив
Путін буде "примушувати до миру", нібито захищаючи російськомовне населення, - генерал-лейтенант Павловський про можливе вторгнення РФ
21:58
У Стамбулі внаслідок урагану загинули четверо людей, влада скасувала навчання в школах та закрила Босфор для суден
21:04
"Охочих долучитись до голосування багато": Рада планує розглянути "ресурсний" законопроєкт 30 листопада, - Гетманцев
20:59
Кривдник Ломаченка Лопес тимчасово видалив Twitter після того, як втратив пояси українця у бою з Камбососом
20:21
Ексклюзив
"Буде інспірований конфлікт": Білорусь, яка керується з Москви, є найбільшою загрозою для України, - Ар'єв
19:59
Європейські клуби з топ-ліг розпочали боротьбу за 20-річного українця зі "Шахтаря", - журналіст Циганик
19:04
Ексклюзив
Різні заяви влади щодо можливого вторгнення РФ породжують недовіру міжнародних партнерів, - нардеп Костенко
18:56
Патрулі ОБСЄ виявили 30 танків та дві одиниці самохідної артилерії окупантів за межами місць зберігання
18:37
Суд повернув прокуратурі обвинувальний акт проти Савченко і Рубана щодо "теракту у Раді" та відмовився їх арештувати
18:22
Джек Дорсі офіційно подав у відставку з посади гендиректора Twitter, його замінить Параг Агравал
18:06
Існує висока імовірність гібридних атак проти України з використанням мігрантів, - очільник МВС Польщі Камінський
18:04
Ексклюзив
Президент не має морального права давати вказівки журналістам, - Магда щодо пресмарафону Зеленського
18:01
У зоні ООС український військовий зазнав поранення, окупанти обстріляли позиції ЗСУ із забороненої зброї
17:53
"Усик - виходець із російської школи боксу": відомий боксер, якого побили Кличко та Джошуа, збентежив заявою про українця
17:45
"Я вирішив, що це буде неправильно": український футболіст-бомбардир розповів, чому відмовився перейти у російський клуб