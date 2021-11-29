Moderna заявила, що вакцина від штаму "Омікрон" може бути готова на початку 2022 року

Про це повідомляє CNBC.



Головний медичний директор Moderna Пол Бертон заявив, що компанія може випустити вакцину зі зміненою формулою проти штаму коронавірусу "Омікрон" на початку наступного року.



Наразі точно невідомо, чи для захисту від нового штаму COVID-19 знадобляться нові рецептури, чи з ним впораються вже наявні вакцини.



"Якщо нам доведеться розробити нову вакцину, я думаю, що вона буде доступна у великих кількостях не раніше початку 2022 року", - заявив керівник Moderna.



Компанія "мобілізувала сотні" працівників у четверг, 25 листопада, щоб почати вивчення нового штаму.



Довідка: Штам "Омікрон" містить 30 мутацій шипоподібного білка, що дозволяє вірусу проникнути в організм. Вчені попереджають, що багато з цих мутацій можуть призвести до підвищення резистентності антитіл і їх передачі, що може знизити ефективність існуючих вакцин проти COVID-19.

Нагадаємо, раніше науковці Великої Британії виявили новий COVID-штам, що має 32 мутації.

Новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії, Південній Африці, Бельгії, Ботсвані, Гонконгу, Німеччині, Італії, Нідерландах, Данії, Австралії та Канаді.

У Франції на зараження новим штамом перевіряють вісьмох людей.