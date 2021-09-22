Три версії: Арахамія висловив думку, хто міг організувати замах на Шефіра

Про це він сказав журналістам у Раді, повідомляє Еспресо.TV.



"Це моя особиста думка, схиляюсь до того, що це якийсь "привіт" команді нашій, у першу чергу президенту. Тому що всі розуміють, що він (Шефір) наближена до президента людина. Враховуючи, що президент у від'їзді і це легка жертва з точки зору, що у нього немає охорони, то це було легко зробити", - сказав Арахамія.



Він вважає, що є три версії щодо того, хто міг бути замовником.



"Це може бути "привіт" від контрабандистів та кримінальних "авторитетів", вони всі покинули Україну з насиджених місць і оперативна інформація, яку доносять, каже, що будуть якось мститись. Друга версія - це може бути російський слід. І через великі перетворення щодо борьотьби з впливом фінансово-промислових груп, не можна виключати і таку версію також", - підсумував нардеп.

22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Президенту доповіли про замах.