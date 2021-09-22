Три версії: Арахамія висловив думку, хто міг організувати замах на Шефіра
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловився щодо того, хто міг організувати замах на першого помічника президента Володимира Зеленського Шефіра
Про це він сказав журналістам у Раді, повідомляє Еспресо.TV.
"Це моя особиста думка, схиляюсь до того, що це якийсь "привіт" команді нашій, у першу чергу президенту. Тому що всі розуміють, що він (Шефір) наближена до президента людина. Враховуючи, що президент у від'їзді і це легка жертва з точки зору, що у нього немає охорони, то це було легко зробити", - сказав Арахамія.
Він вважає, що є три версії щодо того, хто міг бути замовником.
"Це може бути "привіт" від контрабандистів та кримінальних "авторитетів", вони всі покинули Україну з насиджених місць і оперативна інформація, яку доносять, каже, що будуть якось мститись. Друга версія - це може бути російський слід. І через великі перетворення щодо борьотьби з впливом фінансово-промислових груп, не можна виключати і таку версію також", - підсумував нардеп.
- 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.
- Президенту доповіли про замах.
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