Три відра медалей: боєць ЗСУ розповів, як окупантам підіймають кепський бойовий дух на півдні

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Запорізькому напрямку стоять десантно-штурмові дивізії РФ. Також тут стоїть 810-та морська піхота, яка вчиняла злочини в Маріуполі, 64-та мотострілецька бригада, яка вчиняла злочини в Бучі. Звісно, моральний стан у них кепський. Тому що з перехоплень ми чуємо, що вони щиро не розуміють, як українці не маючи переваги в повітрі, бачачи перед собою тотально заміновані поля все одно примудряються йти вперед і витискати ворога з позицій", - наголосив Денисов.

За його словами, керівництво РФ намагається підняти бойовий дух своїм солдатам.

"Сюди приїздив один із заступників Шойгу, привіз три відра медалей і роздав російським псевдогероям. Потім до росгвардійців приїздив один із заступників міністра МВС РФ і теж привозив відра з медалями. Путін намагається підняти бойовий дух тим, що дає різним підрозділам звання гвардійських. Позавчора 58-ма армія отримала таке звання, перед тим 810-та бригада морської піхоти, 291-й полк, 70-й, 71-й отримали такі звання. Коли підрозділи отримують ці звання, вони напиваються й починають артилерійськими салютами відзначати свої так звані досягнення. Але ми бачимо результат, як вони потихеньку, але втрачають позиції", - підкреслив Денисов.

У середу, 27 вересня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку

У середу, 27 вересня, президент Володимир Зеленський провів щоденний селектор й заявив про просування українських військ на Донецькому напрямку.













