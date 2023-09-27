Три відра медалей: боєць ЗСУ розповів, як окупантам підіймають кепський бойовий дух на півдні
Боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов зазначив, що на Запорізькому напрямку керівництво РФ намагається підняти бойовий дух своїм солдатам
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Запорізькому напрямку стоять десантно-штурмові дивізії РФ. Також тут стоїть 810-та морська піхота, яка вчиняла злочини в Маріуполі, 64-та мотострілецька бригада, яка вчиняла злочини в Бучі. Звісно, моральний стан у них кепський. Тому що з перехоплень ми чуємо, що вони щиро не розуміють, як українці не маючи переваги в повітрі, бачачи перед собою тотально заміновані поля все одно примудряються йти вперед і витискати ворога з позицій", - наголосив Денисов.
За його словами, керівництво РФ намагається підняти бойовий дух своїм солдатам.
"Сюди приїздив один із заступників Шойгу, привіз три відра медалей і роздав російським псевдогероям. Потім до росгвардійців приїздив один із заступників міністра МВС РФ і теж привозив відра з медалями. Путін намагається підняти бойовий дух тим, що дає різним підрозділам звання гвардійських. Позавчора 58-ма армія отримала таке звання, перед тим 810-та бригада морської піхоти, 291-й полк, 70-й, 71-й отримали такі звання. Коли підрозділи отримують ці звання, вони напиваються й починають артилерійськими салютами відзначати свої так звані досягнення. Але ми бачимо результат, як вони потихеньку, але втрачають позиції", - підкреслив Денисов.
- У середу, 27 вересня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку
- У середу, 27 вересня, президент Володимир Зеленський провів щоденний селектор й заявив про просування українських військ на Донецькому напрямку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.21
- EUR Купівля 40Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе