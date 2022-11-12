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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Тріщина між Путіним і російською армією поглиблюється, - опозиційний політик Яковенко
Ексклюзив

Тріщина між Путіним і російською армією поглиблюється, - опозиційний політик Яковенко

12 листопада, 2022 субота
13:47
війна з Росією Путін

Російський опозиціонер та журналіст Ігор Яковенко вважає, що путінський режим консолідувався тимчасово

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Відбулася важлива подія - це злам у війні. Але після Херсона фашистський режим у Росії не паде, ні. Досить великі ресурси є для виживання РФ. Ми не знаємо, після якої чергової перемоги української армії російський режим почне валитися. Але тріщини вже пішли, і це очевидно. Тріщина між Путіним і російською армією поглиблюється. Це помітно, тому що генерали від самого початку були проти цієї війни", - зазначив Яковенко.

Російський опозиціонер також додав, що Путін змусив воювати Генштаб РФ та армію, а тепер намагається зробити відповідальними за поразки на фронті.

"Удар, якого завдали Пригожин і Кадиров, принісши голову генерала Лапіна Путіну на блюді, було спрямовано проти начальника Генштабу Герасимова, який вже явно в немилості й стане, можливо, наступною жертвою. Генерали не мають бажання бути вівцями на закланні. Вони в певний момент, коли вже настане повне невдоволення Путіним, скажуть своє слово", - підкреслив Яковенко.

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