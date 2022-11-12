Триває "бойова робота" зі звільнення Кінбурнської коси, - речниця ОК "Південь" Гуменюк

Про це в ефірі національного телевізійного марафону "Єдині новини" у суботу, 12 листопада 2022 року, заявила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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"Питання є, тому що там залишається ворог. До нього у нас залишається багато питань, але у нас є гаряча відповідь на кожне таке питання. І ми продовжуємо їх просувати", - зазначила речниця ОК "Південь".

За її словами, захисники України рухаються до мети "звільнити усю Миколаївську область".

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"Наразі триває бойова робота. І якщо ми вже поставили за мету звільнити усю Миколаївську область, то вона буде звільнена", - наголосила Наталія Гуменюк.

Довідка

Адміністративно Кінбурнська коса є частиною Миколаївщини, але географічно вона прилягає до Чорноморського узбережжя Херсонщини.

Материкову частину Миколаївщини й Кінбурнську косу розділяє Дніпровська затока.

11 листопада стало офіційно відомо, що вся Миколаївська область, окрім Кінбурна, звільнена від російських окупантів.

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