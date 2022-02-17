"Триває нагнітання": Пєсков відреагував на слова Байдена про можливе вторгнення РФ в Україну під фальшивим прапором
У Путіна прокоментували слова президента США Джо Байдена про те, що вторгнення Росії в Україну може бути в найближчі дні
Про це говорить прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.
"На жаль, триває нагнітання напруженості подібними заявами", - наголосив Пєсков.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що вважає реальним нове вторгнення Росії в Україну у найближчі кілька днів, і зробить вона це під фальшивим прапором.
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