"Триває нагнітання": Пєсков відреагував на слова Байдена про можливе вторгнення РФ в Україну під фальшивим прапором

Про це говорить прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.

"На жаль, триває нагнітання напруженості подібними заявами", - наголосив Пєсков.



Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що вважає реальним нове вторгнення Росії в Україну у найближчі кілька днів, і зробить вона це під фальшивим прапором.

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