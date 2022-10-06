English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Триває неоголошена війна між ОПЕК+ та країнами-імпортерами нафти
OPINION

Триває неоголошена війна між ОПЕК+ та країнами-імпортерами нафти

Ерік Найман
6 жовтня, 2022 четвер
17:28
Погляд Ерік Найман

Війна, день 225-й. Огляд українських, міжнародних, економічних, ринкових новин, індексів та акцій від Еріка Наймана

Хроніка московського піке

В'єтнам, Казахстан та Вірменія за Туреччиною перестали приймати картки "МИР".

Нафтогазові додаткові доходи держбюджету Росії у вересні виявилися нижчими за план на 23 млрд руб. або 7.5%. Причина – низькі ціни на російську нафту.

Героїчна Україна

Мінекономіки про ринок праці України. Понад 6.4 млн українців виїхало за кордон через війну (переважно жінки, діти та люди старше 60 років). З них 2.75 млн працездатного віку (в основному жінки). Ще 7.7 млн осіб внутрішньо переміщені особи. З них 5 млн втратили робочі місця. Ситуація на ринку праці України складна – не вистачає ні робочих рук, ні робочих місць.

Фонд Держмайна отримав на приватизацію та управління від Кабміну 837 об'єктів держвласності на суму 45 млрд грн. Серед них НСК "Олімпійський", "Одеська кіностудія", вугільні підприємства, НДІ "Еластик", "Державний авіабудівний концерн "Антонов", Іллічівський судноремонтний завод, Київський державний завод "Буревісник", УДПП "Ізотоп", ДАК "Ліки України", обласні НДіПІ землеустрою, ПАТ "КиївЗНДІЕП", ПАТ "Будкомплект" та інші організації з держбудкорпорації "Укрбуд", Олімпійський науково-спортивний центр "Конча-Заспа", а також ДП "Центр розвитку державно-приватного партнерства", ДП "Інститут післядипломної освіти" ", "Коноводство України" та інші підприємства. Роботи багато. Сподіваюся, ці корупційні годівниці будуть приватизовані. Хоча ціни зараз звичайно ж не найкращі. Але парадокс ситуації полягає в тому, що держкомпанії приносять прибутки (дивідендів) державі кратно менше, ніж навіть потенційний податок на прибуток. Уявіть, що актив коштує 1 млн грн та приносить дивідендами на рік 1 тис. грн. Будь-який нормальний власник постарається довести дохідність від нього до середньоринкової величини. Нехай навіть абсолютно не фантастичних для України 10% від вартості активів. Тоді власників активів заробить 100 тис. грн та виплатить державі податок на прибуток 18% або 18 тис.грн. Багато років прибуток від неефективно керованих держпідприємств годує клопів, що присмокталися до неї. Подивимося, що зможе з цим зробити поточний ФДМУ.

WSJ: російська армія стала головним постачальником важкого озброєння для ЗСУ. В обсягах більше, ніж постачання зброї від західних союзників. Дякую за швидкий відступ.

Міжнародні новини

Сховища газу в ЄС заповнені на 90%. Частка постачання газу з Росії впала до 7.5% проти традиційних 41%.

Заявки на отримання іпотечних кредитів США різко падають – мінус 14.2% р/р. Активність заявок на іпотеку, включаючи покупки та рефінансування, впала до найповільнішого рівня з 1997 року. Ставки по іпотеці найвищі з 2006 року.

Індекс менеджерів із закупівель (постачання) у США для невиробничої сфери сповільнився менше очікувань – 56.7 проти 56.9 у серпні та 56.0 очікувань.

Кілька цифр про демографію в США із щорічного огляду американських сімей від Deseret News. Частка одружених американців впала до 45% порівняно з 50% у 2015 році. Частка американців, які перебувають у романтичних стосунках, зросла до 37% з 32%. Частка людей, що проживають спільно, залишалася незмінною на рівні 11%. 7% заявили, що перебувають у відносинах, але не живуть зі своїм партнером (порівняно з 8% у 2015 році). Результат – зниження народжуваності. Одна з причин – молодим людям потрібно додатково 10 років, щоб знайти хорошу роботу, за яку платять близько $57 000 на рік, порівняно з поколінням 20 років тому, йдеться в окремому звіті Джорджтаунського університету. Сьогодні вік людей перебуває у середині 30, перш ніж вони досягають цієї зарплати. Це впливає на все: від покупки машини та будинку до весілля.

Ринкові новини

ОПЕК+ з листопада знижує видобуток на 2 млн бар. на добу. Реальне скорочення саудити оцінюють у 1-1.1 млн бар. (близько 1% світових постачань). Чому така розбіжність? Вже зараз багато нафтовидобувних країн видобувають менше дозволеної квоти. Саудівський міністр заявив, що це попереджувальна дія у відповідь на жорстку монетарну політику західних країн. Міністр із Нігерії сказав, що ОПЕК+ хоче утримати ціни на нафту на рівні $90. Міністр Росії вважає зручною ціну на нафту $70 (якраз $ 20 спред до Urals) - за цією ціною верстали бюджет на 2023 рік. ОПЕК+ переходить на режим 6-місячних зустрічей, а не щомісячних. Наступне засідання буде у грудні. Це схоже на плювок на адресу США та інших розвинених країн, які прагнуть збити жар високої інфляції та залежать від імпортної нафти. США можуть відповісти новою хвилею зміцнення долара. Адміністрація Байдена розпочне консультації з Конгресом щодо зниження контролю ОПЕК над цінами. Особливо Білий дім зазначив: "Очевидно, що ОПЕК+ співпрацює з Росією. Це рішення – помилка. Воно вводить в оману". ОПЕК+ смикнула ковдру світової економіки на себе. Користуючись ситуацією, бажаючи більше заробити. Це посилить глобальну рецесію. Очікується, що ми вже бачили дно цін на бензин. І це неоголошена війна між ОПЕК+ та країнами-імпортерами нафти. Аналітики рекомендують купувати такі нафтові акції (капіталізація понад $10 млрд): HAL, BKR, TRGP, EQT, FANG. Я відзначу вчорашнє зростання акцій SLB, PXD, HES, OXY, MRO, DVN, OVV, APA.

Goldman Sachs підвищив прогноз цін на нафту в 4-му кварталі зі $100 до $110 Bloomberg: Blackstone (BX) веде переговори щодо придбання частини активів Emersons Electric (EMR) за $5-10 млрд. Капіталізація EMR $47 млрд. EMR направить гроші швидше за все на погашення боргу.

Ford (F) знову підняв ціну на електричний пікап F-150 Lightning Pro на $5 тис. (11%) до $51974. Перед цим Ford підвищував ціну у серпні.

Порівняні продажі Costco (COST) у вересні сповільнилися до 8,5% р/р після зростання на 10.1% у серпні. Чисті продажі компанії зросли на 10,1% р/р. За три роки дохід вирос трохи більш ніж на 30%. Продаж у тих же магазинах у США зріс на 11.2%, а в Канаді — на 5.7%, в інших країнах світу впав на 1.9%. Тобто американський ринок залишається найсильнішим у компанії. Акції COST зростають на премаркеті на 0.5%, як і широкий ринок.

Акції постачальника картоплі Lamb Weston Holdings (LW) учора зросли на 4% після хорошого звіту. Вищі ціни допомогли компенсувати зниження обсягів продажу. Компанія підтвердила свій прогноз на 2023 рік. Компанія очікує, що врожай картоплі в її регіонах вирощування буде нижчим за середнє історичне значення, з "хорошою загальною якістю та врожайністю нижчою за середню" через "значну" спеку наприкінці сезону.

Фінансові ринки

Фондові індекси вчора після провалу при відкритті біржової сесії відіграли майже 2%. Оптимістам навіть не завадило невелике зростання нафтових цін після рішення ОПЕК+ про зниження видобутку. Якорями для стабільності ринку акцій виступили AAPL, MSFT, GOOG, AMZN, які також закрилися майже нейтрально. Уранці ф'ючерси на американські фондові індекси зростають на 0.5%. У Азії фондові індекси без особливих рухів. Прибутковість 10-річних держоблігацій США зависла точно посередині коридору 3.5-4% річних. Сировинні ринки також мляво, але зростають. Долар учора зміцнився, але до ранку повернувся до рівнів вівторка. Дають $1730 за золото, понад $20 тис. за біткойн. І у зоні видимості паритету євро. Імовірність досягнення піку ставки ФРС знову зрушила до лютого наступного року із грудня поточного. Але ринок це ігнорує і увійшов у режим очікування завтрашніх даних щодо ринку праці США та початку сезону звітності наступного тижня.

Динаміка фондових індексів у 2022 році

HUGS’A (22.1%)

HUGS'INDEX (28.7%)

HUGS’30 (value) (15.9%)

HUGS’40 (growth) (37.2%) DIA (16.7%)

SPY (20.6%) QQQ (29.1%)

Активна стратегія HUGS'ON'9 (13.7%)

* () – у дужках даються негативні значення.

Джерело

Про автора: Ерік Найман – український економіст, фінансовий аналітик, автор книг з інвестування.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Світ
Економіка
Україна
бізнес
Читайте також:
Светлана Тихановская
5 жовтня, 2022 середа
"Ми просимо вашої підтримки": Світлана Тихановська звернулася до України
винищувач
5 жовтня, 2022 середа
Авіація НАТО перехопила російські винищувачі над Польщею та Швецією
Виталий Портников
5 жовтня, 2022 середа
Журналісту Віталію Портникову вручили премію Стуса
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.15
    Купівля 40.15
    Продаж 41.06
  • EUR
    Купівля 39.06
    Продаж 40.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
6 жовтня
18:55
кордон, Естонія
Допитували, погрожували тортурами: Лубінець повідомив міжнародні організації про зникнення українців на кордоні РФ із Естонією
18:50
ЗСУ
ЗСУ звільнили селище Греківка на Луганщині, - Гайдай
18:50
Оновлено
Запоріжжя
Росіяни атакували сімома ракетами інфраструктуру Запоріжжя, є загиблі й постраждалі
18:41
Ексклюзив
Сергій Кривонос
У Кремля ще є декілька козирів і його не цікавить кількість людей, яку буде кинуто у м'ясорубку війни, - генерал Кривонос
18:37
Військові облігації
За три дні у Дії українці придбали військові облігації на 25 млн грн
18:27
Оновлено
Кирило Шевченко
Верховна Рада звільнила голову НБУ Кирила Шевченка
18:17
McDonald’s Київ
У McDonald’s пояснили затримку у відкритті ресторанів в Україні
18:13
Олег Газманов
Колаборанти, співаки, ідеолог та очільниця ЦВК РФ: Стало відомо, хто потрапив у новий пакет санкцій ЄС проти Росії
18:12
Посилка
Надсилати посилки з Польщі до України стало дешевше: Poczta Polska знизила тарифи
18:00
мобілізовані
Міноборони очікує направлення перших 150 тис. мобілізованих росіян в Україну, - Резніков
17:58
Північний потік газ
Після аварій на газогонах Росія заявила, що готова запустити у роботу заблокований "Північний потік - 2"
17:48
Нація футболу
"Нація футболу": у прокат виходить стрічка про становлення української збірної
17:35
Володимир Кара-Мурза
Російського опозиційного політика й журналіста Кара-Мурзу звинуватили в держзраді
17:27
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Спецслужби Швеції підтвердили диверсію на "Північних потоках" та шукають винних у підривах
17:27
Автоматична реєстрація ТОВ для фізосіб - ще один крок для спрощення комунікації бізнесу з державою
Іноземці можуть віддалено відкривати бізнес в Україні і платити тут податки: прийняли закон про е-резидентство
17:24
Porsche став найдорожчим автовиробником Європи
17:02
Міністерство фінансів
Держава зможе викуповувати системні банки за 1 гривню: ВРУ ухвалила закон
16:59
Нідерланди_ прапор
Суд Нідерландів ухвалив привести центри приймання шукачів притулку до стандартів ЄС, - Reuters
16:51
Ексклюзив
Євроcoюз ЄС
У Празі почався саміт Європейської політичної спільноти за участі 44 країн без РФ, - журналіст Радіо Свобода Хотин
16:34
Олександр Лукашенко виступає у Палаці незалежності. Мінськ, 2 липня 2022 року
Лукашенко заборонив підвищення цін в Білорусі
16:34
Ексклюзив
Сили ворога з Нової Каховки спрямовуються на північний та північно-західний напрямки для вибудовування нової лінії оборони, - військовий експерт Рябих
16:17
Резніков: термін дії російського ядерного потенціалу завершився у 1997 році
16:10
Зустріч лідерів Вірменії та Азербайджану
Пашинян і Алієв зустрілися вперше після відновлення карабаського конфлікту
16:00
Ізраїль
Туреччина призначила посла в Ізраїлі вперше після 4 років відсутності дипломатичних відносин
16:00
Ганна Маляр
Питали, як здатись у полон: росіяни понад 2 тис. разів подзвонили у проєкт "Хочу жити" у перші тижні його роботи
15:57
на фото: Еммануель Макрон
Макрон має намір переконати ЄС ввести стелю цін на газ вже в жовтні, - BFMTV
15:44
Херсонська область
ЗСУ у жовтні звільнили на Херсонщині 29 населених пунктів, - Генштаб
15:23
ПВК
Був у Ізюмі, Сватовому та на Лиманщині. Білорусу, який найманцем воював на боці РФ, повідомили про підозру
15:23
евакуація
Окупанти на Луганщині оголосили "евакуацію" установ із Кремінної та Сватового
15:18
Франція
Французам платитимуть €150 в місяць за приймання біженців з України
15:15
мобілізація рф
У тимчасово окупованому Севастополі РФ мобілізовує водіїв швидких і трактористів, - розвідка
15:06
На фото: Карл Лагерфельд та Джаред Лето
Джаред Лето зіграє Карла Лагерфельда у фільмі про відомого модельєра
15:02
США та Україна
США анонсували фінансову допомогу розміром 55 млн доларів для України для підготовки до зими
14:59
Наталка Діденко
Сонячна погода та ранкові тумани: синоптик Наталка Діденко про погоду 7 жовтня
14:47
Матвієнко
У Росії заходилися шукати "домовленості" і запросили парламент України на переговори
14:46
Ексклюзив
Боєць "Азова" Орест
У полоні залишаються понад 700 азовців, - начальник штабу полку "Азов"
14:45
санкції проти Росії
Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти РФ: що в нього входить
14:38
Ексклюзив
Доля російських військ в Херсоні вирішена, - військовий експерт Притула
14:37
На фото: постер з лауреаткою Нобелівської премії з літератури
Розриває колективні обмеження особистої пам’яті: оголосили лауреата Нобелівської премії з літератури
14:32
Розпочався продаж ексклюзивних браслетів в пам'ять про "Азовсталь", гроші підуть на потреби ЗСУ
"Символ незламності": гроші від продажу браслетів з останньої партії сталі заводу "Азовсталь" підуть на потреби ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV