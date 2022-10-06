Хроніка московського піке

В'єтнам, Казахстан та Вірменія за Туреччиною перестали приймати картки "МИР".

Нафтогазові додаткові доходи держбюджету Росії у вересні виявилися нижчими за план на 23 млрд руб. або 7.5%. Причина – низькі ціни на російську нафту.

Героїчна Україна

Мінекономіки про ринок праці України. Понад 6.4 млн українців виїхало за кордон через війну (переважно жінки, діти та люди старше 60 років). З них 2.75 млн працездатного віку (в основному жінки). Ще 7.7 млн осіб внутрішньо переміщені особи. З них 5 млн втратили робочі місця. Ситуація на ринку праці України складна – не вистачає ні робочих рук, ні робочих місць.

Фонд Держмайна отримав на приватизацію та управління від Кабміну 837 об'єктів держвласності на суму 45 млрд грн. Серед них НСК "Олімпійський", "Одеська кіностудія", вугільні підприємства, НДІ "Еластик", "Державний авіабудівний концерн "Антонов", Іллічівський судноремонтний завод, Київський державний завод "Буревісник", УДПП "Ізотоп", ДАК "Ліки України", обласні НДіПІ землеустрою, ПАТ "КиївЗНДІЕП", ПАТ "Будкомплект" та інші організації з держбудкорпорації "Укрбуд", Олімпійський науково-спортивний центр "Конча-Заспа", а також ДП "Центр розвитку державно-приватного партнерства", ДП "Інститут післядипломної освіти" ", "Коноводство України" та інші підприємства. Роботи багато. Сподіваюся, ці корупційні годівниці будуть приватизовані. Хоча ціни зараз звичайно ж не найкращі. Але парадокс ситуації полягає в тому, що держкомпанії приносять прибутки (дивідендів) державі кратно менше, ніж навіть потенційний податок на прибуток. Уявіть, що актив коштує 1 млн грн та приносить дивідендами на рік 1 тис. грн. Будь-який нормальний власник постарається довести дохідність від нього до середньоринкової величини. Нехай навіть абсолютно не фантастичних для України 10% від вартості активів. Тоді власників активів заробить 100 тис. грн та виплатить державі податок на прибуток 18% або 18 тис.грн. Багато років прибуток від неефективно керованих держпідприємств годує клопів, що присмокталися до неї. Подивимося, що зможе з цим зробити поточний ФДМУ.

WSJ: російська армія стала головним постачальником важкого озброєння для ЗСУ. В обсягах більше, ніж постачання зброї від західних союзників. Дякую за швидкий відступ.

Міжнародні новини

Сховища газу в ЄС заповнені на 90%. Частка постачання газу з Росії впала до 7.5% проти традиційних 41%.

Заявки на отримання іпотечних кредитів США різко падають – мінус 14.2% р/р. Активність заявок на іпотеку, включаючи покупки та рефінансування, впала до найповільнішого рівня з 1997 року. Ставки по іпотеці найвищі з 2006 року.

Індекс менеджерів із закупівель (постачання) у США для невиробничої сфери сповільнився менше очікувань – 56.7 проти 56.9 у серпні та 56.0 очікувань.

Кілька цифр про демографію в США із щорічного огляду американських сімей від Deseret News. Частка одружених американців впала до 45% порівняно з 50% у 2015 році. Частка американців, які перебувають у романтичних стосунках, зросла до 37% з 32%. Частка людей, що проживають спільно, залишалася незмінною на рівні 11%. 7% заявили, що перебувають у відносинах, але не живуть зі своїм партнером (порівняно з 8% у 2015 році). Результат – зниження народжуваності. Одна з причин – молодим людям потрібно додатково 10 років, щоб знайти хорошу роботу, за яку платять близько $57 000 на рік, порівняно з поколінням 20 років тому, йдеться в окремому звіті Джорджтаунського університету. Сьогодні вік людей перебуває у середині 30, перш ніж вони досягають цієї зарплати. Це впливає на все: від покупки машини та будинку до весілля.

Ринкові новини

ОПЕК+ з листопада знижує видобуток на 2 млн бар. на добу. Реальне скорочення саудити оцінюють у 1-1.1 млн бар. (близько 1% світових постачань). Чому така розбіжність? Вже зараз багато нафтовидобувних країн видобувають менше дозволеної квоти. Саудівський міністр заявив, що це попереджувальна дія у відповідь на жорстку монетарну політику західних країн. Міністр із Нігерії сказав, що ОПЕК+ хоче утримати ціни на нафту на рівні $90. Міністр Росії вважає зручною ціну на нафту $70 (якраз $ 20 спред до Urals) - за цією ціною верстали бюджет на 2023 рік. ОПЕК+ переходить на режим 6-місячних зустрічей, а не щомісячних. Наступне засідання буде у грудні. Це схоже на плювок на адресу США та інших розвинених країн, які прагнуть збити жар високої інфляції та залежать від імпортної нафти. США можуть відповісти новою хвилею зміцнення долара. Адміністрація Байдена розпочне консультації з Конгресом щодо зниження контролю ОПЕК над цінами. Особливо Білий дім зазначив: "Очевидно, що ОПЕК+ співпрацює з Росією. Це рішення – помилка. Воно вводить в оману". ОПЕК+ смикнула ковдру світової економіки на себе. Користуючись ситуацією, бажаючи більше заробити. Це посилить глобальну рецесію. Очікується, що ми вже бачили дно цін на бензин. І це неоголошена війна між ОПЕК+ та країнами-імпортерами нафти. Аналітики рекомендують купувати такі нафтові акції (капіталізація понад $10 млрд): HAL, BKR, TRGP, EQT, FANG. Я відзначу вчорашнє зростання акцій SLB, PXD, HES, OXY, MRO, DVN, OVV, APA.

Goldman Sachs підвищив прогноз цін на нафту в 4-му кварталі зі $100 до $110 Bloomberg: Blackstone (BX) веде переговори щодо придбання частини активів Emersons Electric (EMR) за $5-10 млрд. Капіталізація EMR $47 млрд. EMR направить гроші швидше за все на погашення боргу.

Ford (F) знову підняв ціну на електричний пікап F-150 Lightning Pro на $5 тис. (11%) до $51974. Перед цим Ford підвищував ціну у серпні.

Порівняні продажі Costco (COST) у вересні сповільнилися до 8,5% р/р після зростання на 10.1% у серпні. Чисті продажі компанії зросли на 10,1% р/р. За три роки дохід вирос трохи більш ніж на 30%. Продаж у тих же магазинах у США зріс на 11.2%, а в Канаді — на 5.7%, в інших країнах світу впав на 1.9%. Тобто американський ринок залишається найсильнішим у компанії. Акції COST зростають на премаркеті на 0.5%, як і широкий ринок.

Акції постачальника картоплі Lamb Weston Holdings (LW) учора зросли на 4% після хорошого звіту. Вищі ціни допомогли компенсувати зниження обсягів продажу. Компанія підтвердила свій прогноз на 2023 рік. Компанія очікує, що врожай картоплі в її регіонах вирощування буде нижчим за середнє історичне значення, з "хорошою загальною якістю та врожайністю нижчою за середню" через "значну" спеку наприкінці сезону.

Фінансові ринки

Фондові індекси вчора після провалу при відкритті біржової сесії відіграли майже 2%. Оптимістам навіть не завадило невелике зростання нафтових цін після рішення ОПЕК+ про зниження видобутку. Якорями для стабільності ринку акцій виступили AAPL, MSFT, GOOG, AMZN, які також закрилися майже нейтрально. Уранці ф'ючерси на американські фондові індекси зростають на 0.5%. У Азії фондові індекси без особливих рухів. Прибутковість 10-річних держоблігацій США зависла точно посередині коридору 3.5-4% річних. Сировинні ринки також мляво, але зростають. Долар учора зміцнився, але до ранку повернувся до рівнів вівторка. Дають $1730 за золото, понад $20 тис. за біткойн. І у зоні видимості паритету євро. Імовірність досягнення піку ставки ФРС знову зрушила до лютого наступного року із грудня поточного. Але ринок це ігнорує і увійшов у режим очікування завтрашніх даних щодо ринку праці США та початку сезону звітності наступного тижня.

Динаміка фондових індексів у 2022 році

HUGS’A (22.1%)

HUGS'INDEX (28.7%)

HUGS’30 (value) (15.9%)

HUGS’40 (growth) (37.2%) DIA (16.7%)

SPY (20.6%) QQQ (29.1%)

Активна стратегія HUGS'ON'9 (13.7%)

* () – у дужках даються негативні значення.

Джерело

Про автора: Ерік Найман – український економіст, фінансовий аналітик, автор книг з інвестування.

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