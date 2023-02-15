Триває збір коштів на акумуляторні станції для наших захисників
Телеканал Еспресо спільно з благодійним фондом "Форпост УА" продовжує збір коштів на закупівлю потужних портативних акумуляторних станцій з сонячними панелями для наших бійців. Перші 5 станцій ми передамо на 406 окрему артилерійську бригаду ім. Генерал-хорунжого Олексія Алмазова
Акумуляторні станції Welstrum розроблені спеціально для військових потреб. Вони герметичні, протиударні, працюють за складних погодних умов і повністю пристосовані до воєнних дій. Ці станції необхідні на передовій і значно полегшать життя та підвищать боєздатність наших захисників.
Всього маємо зібрати 16 800 $
Долучайтеся до збору телеканалу "Еспресо" на акумуляторні станції.
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