Троє людей, які ховались від обстрілів у Попасній, загинули через обвал будинку, - Гайдай
26 квітня у Попасній, що на Луганщині, внаслідок обстрілу російських військовослужбовців обвалився житловий будинок і загинуло троє людей. Одна жінка вижила
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.
"Вони ховалися в підвалі від російських снарядів. Але саме в цей будинок і прилетіло. Стався обвал стін та перекриття до самого підвалу. Людей завалило. Багатоповерхівка зайнялася. Рятувальникам вдалося загасити полум'я, однак три людини, що там знаходилися, були вже без ознак життя. Одна жінка вижила", - написав очільник області.
- Нагадаємо, за ніч 26 квітня маріупольський завод "Азовсталь" зазнав 35 авіаударів, постраждали цивільні, бійці полку "Азов" надають їм допомогу.
- Вранці 26 квітня на територію одного з підприємств Запоріжжя влучили дві рашистські керовані ракети, а третя ракета розірвалася у повітрі, внаслідок обстрілу постраждали люди.
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