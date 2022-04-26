Троє людей, які ховались від обстрілів у Попасній, загинули через обвал будинку, - Гайдай

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.



"Вони ховалися в підвалі від російських снарядів. Але саме в цей будинок і прилетіло. Стався обвал стін та перекриття до самого підвалу. Людей завалило. Багатоповерхівка зайнялася. Рятувальникам вдалося загасити полум'я, однак три людини, що там знаходилися, були вже без ознак життя. Одна жінка вижила", - написав очільник області.



Нагадаємо, за ніч 26 квітня маріупольський завод "Азовсталь" зазнав 35 авіаударів, постраждали цивільні, бійці полку "Азов" надають їм допомогу.

Вранці 26 квітня на територію одного з підприємств Запоріжжя влучили дві рашистські керовані ракети, а третя ракета розірвалася у повітрі, внаслідок обстрілу постраждали люди.