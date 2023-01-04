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Трюдо запевнив Зеленського у подальшій допомозі Україні

4 січня, 2023 середа
06:23
Світ Джастін Трюдо і Володимир Зеленський

Канада не припинятиме надання Україні військової, фінансової та іншої допомоги для захисту від агресії РФ

Про це за підсумками телефонної розмови Володимира Зеленського і Джастіна Трюдо заявив офіс очільника уряду Канади.

Зазначається, що премʼєр-міністр підтвердив рішучість Канади й надалі надавати гуманітарну, військову, фінансову та іншу допомогу уряду та народу України протягом усього необхідного часу, аби уберегти його вільне, демократичне та безпечне майбутнє.

Двоє лідерів обговорили останні події на полі бою в Україні та засудили обстріли, які чинить російський агресор.

"Голова уряду передав найтепліші побажання українцям, які готуються відзначати православне Різдво попри російські обстріли”, - йдеться в повідомленні.

Лідери домовилися підтримувати тісні та регулярні контакти. Також Трюдо висловив сподівання, що 2023 рік принесе українцям мир. 

  • Нагадаємо, у середині листопада 2022-го Канада повідомила про намір надати Україні ще $400 мільйонів військової допомоги.
  • Вже наприкінці грудня Джастін Трюдо заявив, що всі українці, які приїхали до Канади за тимчасовою міграційною програмою, запровадженою у зв’язку з війною, зможуть за бажання отримати постійний статус у цій країні.

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Україна
Володимир Зеленський
Канада
Джастін Трюдо
допомога Україні
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