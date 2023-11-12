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ЦАХАЛ відкрив коридор для евакуації з лікарень Шифа, Рантісі та Насер на півночі сектора Гази

12 листопада, 2023 неділя
12:04
Світ сектор Гази

Армія оборони Ізраїлю забезпечує прохід із лікарень Шифа, Рантісі та Насер на півночі сектора Гази для евакуації цивільного населення на південь країни

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

"Після неодноразових закликів ЦАХАЛу до жителів Гази евакуюватися з північної частини Гази задля їхньої власної безпеки, ЦАХАЛ забезпечує проїзд із лікарень Шифа, Рантісі та Насер", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що декілька днів поспіль старший офіцер Ізраїльського управління координації та зв’язку в секторі Гази кілька разів спілкувався з керівником лікарні Шифа та надав йому можливі проходи з лікарні.

Солдати ЦАХАЛу відкрили та захищають  коридор, який дає змогу цивільному населенню евакуюватися пішки та на машинах швидкої допомоги з лікарень Шифа, Рантісі та Насер, підкреслили в пресслужбі.

ЦАХАЛ заявляє, що терористична організація ХАМАС продовжує використовувати для своєї терористичної діяльності цивільні структури в секторі Гази, в тому числі лікарні.

  • 11 листопада ЦАХАЛ завдав авіаудару, внаслідок якого ліквідував командира роти ХАМАСу Ахмеда Сіама, який тримав у заручниках приблизно 1 тис. жителів Гази в лікарні Рантісі, щоб не дати їм можливість евакуюватися.
Ізраїль
Палестина
гуманітарна катастрофа
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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