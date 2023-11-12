ЦАХАЛ відкрив коридор для евакуації з лікарень Шифа, Рантісі та Насер на півночі сектора Гази

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

"Після неодноразових закликів ЦАХАЛу до жителів Гази евакуюватися з північної частини Гази задля їхньої власної безпеки, ЦАХАЛ забезпечує проїзд із лікарень Шифа, Рантісі та Насер", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що декілька днів поспіль старший офіцер Ізраїльського управління координації та зв’язку в секторі Гази кілька разів спілкувався з керівником лікарні Шифа та надав йому можливі проходи з лікарні.

Солдати ЦАХАЛу відкрили та захищають коридор, який дає змогу цивільному населенню евакуюватися пішки та на машинах швидкої допомоги з лікарень Шифа, Рантісі та Насер, підкреслили в пресслужбі.

ЦАХАЛ заявляє, що терористична організація ХАМАС продовжує використовувати для своєї терористичної діяльності цивільні структури в секторі Гази, в тому числі лікарні.