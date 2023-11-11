ЦАХАЛ ліквідував командира ХАМАСу, який тримав у заручниках приблизно 1 тис. жителів Гази та перешкоджав евакуації

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

"ЦАХАЛ і ISA вбили терориста, який тримав у заручниках приблизно 1000 жителів Гази в лікарні Рантісі в секторі Гази", - йдеться у повідомленні.

Операцію проводили на підставі точних даних розвідки ЦАХАЛу та Ізраїльського космічного агенства (ISA), а також під керівництвом наземних військ ЦАХАЛу. Літаки Армії оборони Ізраїлю завдали удару по Ахмеду Сіаму, командиру роти Насера ​​Радвана терористичної організації ХАМАС.

Раніше речник ЦАХАЛу заявляв, що Сіам утримував у заручниках приблизно 1 тис. жителів Гази в лікарні Рантісі та перешкоджав їм евакуюватися на південь заради їхньої безпеки.

Ахмед Сіам переховувався у школі "аль-Бурак", де також ховались інші терористи під його командуванням. Всі вони були ліквідовані.

"Ахмед Сіам ще раз демонструє, що ХАМАС використовує цивільне населення сектора Гази як живий щит для терористичних цілей", - підкреслили у пресслужбі ЦАХАЛу.