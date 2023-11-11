ЦАХАЛ ліквідував командира ХАМАСу, який тримав у заручниках приблизно 1 тис. жителів Гази та перешкоджав евакуації
11 листопада ЦАХАЛ завдав авіаудару, внаслідок якого ліквідував командира роти ХАМАСу Ахмеда Сіама, який тримав у заручниках приблизно 1 тис. жителів Гази в лікарні Рантісі, щоб не дати їм можливість евакуюватися
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
"ЦАХАЛ і ISA вбили терориста, який тримав у заручниках приблизно 1000 жителів Гази в лікарні Рантісі в секторі Гази", - йдеться у повідомленні.
Операцію проводили на підставі точних даних розвідки ЦАХАЛу та Ізраїльського космічного агенства (ISA), а також під керівництвом наземних військ ЦАХАЛу. Літаки Армії оборони Ізраїлю завдали удару по Ахмеду Сіаму, командиру роти Насера Радвана терористичної організації ХАМАС.
Раніше речник ЦАХАЛу заявляв, що Сіам утримував у заручниках приблизно 1 тис. жителів Гази в лікарні Рантісі та перешкоджав їм евакуюватися на південь заради їхньої безпеки.
Ахмед Сіам переховувався у школі "аль-Бурак", де також ховались інші терористи під його командуванням. Всі вони були ліквідовані.
"Ахмед Сіам ще раз демонструє, що ХАМАС використовує цивільне населення сектора Гази як живий щит для терористичних цілей", - підкреслили у пресслужбі ЦАХАЛу.
- 9 листопада США заявили, що уряд Ізраїлю погодився запровадити щоденні паузи у північній частині Сектору Гази, проте ЦАХАЛ каже про посилення спецоперації в місті.
- У п'ятницю, 10 листопада, Армія оборони Ізраїлю оголосила про 6-годинну паузу для евакуаційного коридору вздовж вулиці Салах Аль-Дін, щоб люди могли втекти на південь із північної частини Гази.
- За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) понад 100 тисяч жителів Гази перейшли з північної частини на південну сторону за останні два дні.
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