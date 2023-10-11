ЦАХАЛ заявив про ракетний удар по Ізраїлю з території Лівану та завдав ударів у відповідь

Про це повідомляє Times of Israel.

"Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що протитанкова керована ракета була випущена з Лівану по військовому посту біля північного села Араб-ель-Арамше", - йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що ЦАХАЛ завдав ударів по Лівану у відповідь на атаку протитанкових керованих ракет на кордоні.

Військові кажуть, що найближчим часом нададуть додаткову інформацію про атаку та відповідь.