ЦАХАЛ заявив про ракетний удар по Ізраїлю з території Лівану та завдав ударів у відповідь
У середу, 11 жовтня, з території Лівану випустили протитанкову керовану ракету по військовому посту в Ізраїлі. ЦАХАЛ заявив про удари у відповідь
Про це повідомляє Times of Israel.
"Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що протитанкова керована ракета була випущена з Лівану по військовому посту біля північного села Араб-ель-Арамше", - йдеться у повідомленні.
Пізніше стало відомо, що ЦАХАЛ завдав ударів по Лівану у відповідь на атаку протитанкових керованих ракет на кордоні.
Військові кажуть, що найближчим часом нададуть додаткову інформацію про атаку та відповідь.
- 8 жовтня, ізраїльські війська заявили, що Ліван завдав ударів по їхній території, тому армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь. Зокрема ізраїльська авіація завдала удару по комплексу, що належить голові розвідки руху ХАМАС.
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