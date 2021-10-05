Це абсолютно незаконне рішення, - Княжицький щодо відсторонення Разумкова від ведення засідань Ради

Про це він заявив у коментарі журналістам у кулуарах ВР, передає Еспресо.TV.

"Це абсолютно незаконно, тому що регламент прямо говорить, що відсторонити голову (ВР - ред.) можна лише в разі того, що на тому пленарному засіданні, яке він веде, він або щось порушує, або систематично порушував. Жодних претензій щодо ведення сьогоднішнього засідання до Разумкова не було. Тому очевидно до закону це голосування більшості "Слуг народу", "Довіри", "За майбутнє" і трьох представників "Голосу" не має жодного відношення. Це абсолютно незаконне рішення", - наголосив Княжицький.



Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

У Раді підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

4 жовтня у Верховній Раді запустили процедуру відкликання спікера парламенту Разумкова з посади.

5 жовтня Верховна Рада відсторонила від ведення засідань спікера парламенту Дмитра Разумкова через не дотримання 4 жовтня вимог регламенту, коли відмовився ставити на голосування пропозиції "слуг народу" до розкладу пленарних засідань.

Згодом, Верховна Рада призначила розгляд питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови ВР на 7 жовтня.

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