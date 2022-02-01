Це буде важливий сигнал: Україна очікує моменту, коли Росія відведе війська, - Зеленський

Про це він заявив на брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, передає Еспресо.TV.



"Щодо кількості військових. Ми розуміємо від 35 до 50 тис. військ в залежності від моменту ротації - це на території окупованого Криму і десь 30-35 тис. на окупованих територіях Донбасу знаходяться і, на сьогодні, трішки більше 100 тис. військ РФ знаходяться вздовж кордонів України", - сказав Зеленський.



Він прокоментував заяви Росії про початок відведення після навчань військ та авіації Західного військового округу



"Щодо відведення - ми дуже чекаємо моменту, коли Росія відведе війська від кордонів - це дуже важливий сигнал і це єдина правдива відповідь РФ на питання щодо продовження ескалації. Це відверта відповідь - не треба слів - просто треба зробити потужний важливий крок. Психологічно важливий не тільки для народу Україна та Європи, а і для росіян", - додав президент.



Зеленський заявив, що знає багато росіян, які точно не хочуть воювати проти України і помирати.



"Я б не радів би так зарано, ми бачили таку інформацію. Зараз ми бачимо ті або інші ротації, але відповісти хочеться відверто, тому що це важливо для населення. Я точно зможу сказати, що Росія відвела війська, коли вона відведе війська", - підсумував він.



Нагадаємо, у вівторок, 1 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прилетів до України та обговорив із президентом Володимиром Зеленським ескалацію на українсько-російському кордоні та заходи для стримування російської агресії.

Росія заявила, що відвела після перевірки бойової готовності військових Західного військового округу, що межує з Україною, в місця постійної дислокації.