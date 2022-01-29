У РФ заявили про відведення військ Західного військового округу в місця постійної дислокації

Про це повідомляє Інтерфакс.

За словами командувача округу Олександра Журавльова, військові завершили "планову перевірку бойової готовності" та нібито повертаються на місця постійної дислокації.

За даними штабу округу, підрозділи бригад зв'язку, передові загони інженерних підрозділів, а також радіаційного, хімічного та біологічного захисту прибувають до пунктів постійної дислокації. Авіація, задіяна під час перевірки, також повернулася на аеродроми базування.

Зазначається, що у тренуваннях було задіяно понад 1 тис. військових першої танкової армії та близько 100 одиниць військової техніки.

Чотири області Західного військового округу РФ межують з Україною.