"Це було би компліментом, але це не ми": Резніков заперечив причетність України до вибухів на російських газогонах
Міністр оборони Олексій Резніков заперечив причетність українців до підриву газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2" у Балтійському морі
Про це Резніков сказав у Стокгольмі, куди прибув для участі у засіданні міністрів оборони країни ЄС.
"Для мене це доволі дивна історія, вона не має нічого спільного з нами. Я думаю, що офіційне розслідування, що проводиться відповідними владними структурами, опише всі деталі. Це було би певним компліментом для наших спеціальних сил, але це не наша діяльність", - сказав очільник оборонного відомства.
- Видання The New York Times опублікувало матеріал, згідно з яким підрив російських газогонів нібито здійснила проукраїнська група, що прямо не пов'язана з урядом чи спецслужбами.
- В Офісі президента спростували причетність України до вибухів на "Північних потоках" у Балтійському морі.
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