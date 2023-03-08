Про це Резніков сказав у Стокгольмі, куди прибув для участі у засіданні міністрів оборони країни ЄС.

"Для мене це доволі дивна історія, вона не має нічого спільного з нами. Я думаю, що офіційне розслідування, що проводиться відповідними владними структурами, опише всі деталі. Це було би певним компліментом для наших спеціальних сил, але це не наша діяльність", - сказав очільник оборонного відомства.