Це був не наш день, - Зінченко прокоментував виліт команди Ярмоленка в Кубку Англії
Футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко впевнений, що його команді не пощастило в матчі проти "Вест Гему" у Кубку Англії
Про це повідомляє "Чемпіон".
За словами Зінченка, гравцям "Манчестер Сіті" потрібно проаналізувати помилки, які вони допустили у матчі проти "Вест Гема" Андрія Ярмоленка.
"Це був не наш день, хоч ми створили багато моментів. На жаль, забити не вдалося і поступилися пенальті. Таке трапляється. Потрібно проаналізувати помилки. Думаю, у нас все буде гаразд", - сказав Олександр Зінченко.
"Вест Гем" та "Манчестер Сіті" у основний час голів не забили, а в серії післяматчевих пенальті вправнішими виявилися лондонці, які перемогли 5:4 та вийшли до чвертьфіналу.
У Лондоні обидва українці вийшли у стартових складах своїх команд. Зінченко відіграв весь матч, Ярмоленка було замінено на 62-й хвилині.
- 27 жовтня у 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Андрій Ярмоленко допоміг "Вест Гему" перемогти "Манчестер Сіті" з Олександром Зінченком у складі.
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