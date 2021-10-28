Це був не наш день, - Зінченко прокоментував виліт команди Ярмоленка в Кубку Англії

Про це повідомляє "Чемпіон".



За словами Зінченка, гравцям "Манчестер Сіті" потрібно проаналізувати помилки, які вони допустили у матчі проти "Вест Гема" Андрія Ярмоленка.



"Це був не наш день, хоч ми створили багато моментів. На жаль, забити не вдалося і поступилися пенальті. Таке трапляється. Потрібно проаналізувати помилки. Думаю, у нас все буде гаразд", - сказав Олександр Зінченко.

"Вест Гем" та "Манчестер Сіті" у основний час голів не забили, а в серії післяматчевих пенальті вправнішими виявилися лондонці, які перемогли 5:4 та вийшли до чвертьфіналу.



У Лондоні обидва українці вийшли у стартових складах своїх команд. Зінченко відіграв весь матч, Ярмоленка було замінено на 62-й хвилині.

27 жовтня у 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Андрій Ярмоленко допоміг "Вест Гему" перемогти "Манчестер Сіті" з Олександром Зінченком у складі.