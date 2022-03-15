"Це був непростий позиційний бій для нашої дипломатії", - Кулеба про новий пакет санкцій ЄС

Про це написав у Фейсбук міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Еспресо.TV

"Це був непростий позиційний бій для нашої дипломатії. Але Україна перемогла в ньому. Ще один нищівний удар по економіці та самолюбству РФ. Я вдячний всім державам-членам ЄС за це рішення. Але на цьому не можна зупинятися, поки ми не зупинимо Путіна. Наступ на санкційному фронті буде тривати поки РФ не припинить агресію, бомбардування наших міст, воєнні злочини проти наших людей", - зазначив урядовець.

Також Дмитро Кулеба наголосив на тому, що це були новини з ЄС, а на підході нові санкції США.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, Євросоюз ввів нові санкції проти Росії.

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