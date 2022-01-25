"Це дуже потужна зброя": прем'єр Британії заявив, що обговорює зі США відключення Росії від SWIFT
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що обговорює зі Сполученими Штатами Америки можливість відключити Російську Федерацію від міжнародної міжбанківської системи SWIFT через загострення навколо України
Про це повідомляє Reuters.
"Немає сумніву, що це була б дуже потужна зброя", - сказав Джонсон про можливість відключення РФ від SWIFT.
Він додав, що зробити це можна завдяки партнерам у США, саме тому Велика Британія зараз проводить із ними переговори щодо цього питання.
"Я боюся, що це дійсно може бути розгорнуто лише за сприяння Сполучених Штатів. Ми обговорюємо це", - сказав Джонсон.
- Нагадаємо, прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Вашингтон не виключає жоден із варіантів санкцій стосовно Російської Федерації на випадок, якщо вона здійснить вторгнення в Україну, зокрема й відключення від SWIFT.
- Раніше Джонсон заявив, що можливе вторгнення Російської Федерації в Україну буде "болючою, насильницькою та кривавою справою" для РФ.
- 24 січня через загострення на кордоні України США привели в підвищену боєготовність близько 8,5 тис. військових для відправки до Європи.
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