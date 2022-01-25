"Це дуже потужна зброя": прем'єр Британії заявив, що обговорює зі США відключення Росії від SWIFT

Про це повідомляє Reuters.



"Немає сумніву, що це була б дуже потужна зброя", - сказав Джонсон про можливість відключення РФ від SWIFT.



Він додав, що зробити це можна завдяки партнерам у США, саме тому Велика Британія зараз проводить із ними переговори щодо цього питання.



"Я боюся, що це дійсно може бути розгорнуто лише за сприяння Сполучених Штатів. Ми обговорюємо це", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Вашингтон не виключає жоден із варіантів санкцій стосовно Російської Федерації на випадок, якщо вона здійснить вторгнення в Україну, зокрема й відключення від SWIFT.

Раніше Джонсон заявив, що можливе вторгнення Російської Федерації в Україну буде "болючою, насильницькою та кривавою справою" для РФ.

24 січня через загострення на кордоні України США привели в підвищену боєготовність близько 8,5 тис. військових для відправки до Європи.