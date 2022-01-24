Загострення на кордоні України: США привели в підвищену боєготовність близько 8,5 тис. військових для відправки до Європи
Міноборони США привело у підвищену боєготовність близько 8,5 тис. військових для підсилення НАТО у Європі в разі необхідності
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, передають "Факти".
"США роблять кроки для підвищення боєздатності своїх військ вдома та за кордоном", - сказав Кірбі.
За словами речника Пентагону, рішення про перекидання додаткових військ зі США до Європи ще не ухвалене. Кірбі зазначив, що відправити військових до Європи можуть на запит НАТО або в інших ситуаціях.
"Глава Пентагону Остін вирішив привести в стан підвищеної готовності підрозділи у США на випадок, якщо буде необхідність направити їх до Європи", - пояснив Кірбі.
- Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін запропонував президенту Джо Байдену варіанти переміщення американських військових на тлі можливого вторгнення РФ, серед яких - польоти бомбардувальників над регіоном, заходи кораблів у Чорне море, перекидання військ і обладнання у Європі до Польщі, Румунії та решти сусідів України.
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