Загострення на кордоні України: США привели в підвищену боєготовність близько 8,5 тис. військових для відправки до Європи

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, передають "Факти".



"США роблять кроки для підвищення боєздатності своїх військ вдома та за кордоном", - сказав Кірбі.



За словами речника Пентагону, рішення про перекидання додаткових військ зі США до Європи ще не ухвалене. Кірбі зазначив, що відправити військових до Європи можуть на запит НАТО або в інших ситуаціях.



"Глава Пентагону Остін вирішив привести в стан підвищеної готовності підрозділи у США на випадок, якщо буде необхідність направити їх до Європи", - пояснив Кірбі.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін запропонував президенту Джо Байдену варіанти переміщення американських військових на тлі можливого вторгнення РФ, серед яких - польоти бомбардувальників над регіоном, заходи кораблів у Чорне море, перекидання військ і обладнання у Європі до Польщі, Румунії та решти сусідів України.