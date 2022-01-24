Пентагон пропонує США перекинути війська до сусідніх з Україною держав у разі вторгнення РФ

Про це пише NBC News.



Очільник Пентагону Ллойд Остін запропонував президенту США варіанти переміщення американських військових напередодні можливого вторгнення РФ.



Зокрема розглядають польоти бомбардувальників над регіоном, заходи кораблів у Чорне море, перекидання військ і деякого обладнання з інших частин Європи до Польщі, Румунії та решти сусідніх з Україною країн.



Такі пропозиції Ллойд Остін висунув, щоб заспокоїти союзників з НАТО та посилити їхню оборону. Метою цього є демонстрація єдності й сили Альянсу та стримування агресії Росії проти партнерів у регіоні.

Нагадаємо, у США розглядають можливість розміщення кількох тисяч військових у Східній Європі через загрозу РФ

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