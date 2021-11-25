Заяви РФ про нібито "наступ" України в зоні ООС можуть свідчити про підготовку росіянами нової агресії, - заступник Кулеби на міжнародному форумі
Звинувачення МЗС РФ у нібито "наступальних діях" України в зоні Операції об'єднаних сил можуть свідчити про підготовку Росією подальшої ескалації збройного конфлікту
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Микола Точицький під час Третього Міжнародного форуму щодо Східної України, повідомляє "Укрінформ".
"Коли представниця російського МЗС щойно заявила, що Україна просувається, атакує або демонструє намір атакувати на сході, ми не виключаємо, що це є свого роду підготовка до наступних кроків РФ", - сказав Точицький.
Дипломат додав, що, з огляду на скупчення поблизу кордонів України близько 100 тис. російських військових і ситуацію з нелегальними мігрантами в Білорусі, навряд чи зараз може йтися про участь РФ у роботі "нормандського" формату та в мінському процесі.
"Скоріш за все, метою (Росії - ред.) було і є продовження агресії", – зауважив заступник міністра.
- Нагадаємо, 22 листопада Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі та надалі шукатиме дипломатичне вирішення конфлікту з РФ.
- Розвідка США опублікувала карту з місцями можливого вторгнення РФ в Україну найближчої зими.
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