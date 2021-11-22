Україна не планує військової наступальної операції в зоні ООС

Про це міністр МЗС написав у Twitter.



"Офіційно: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі. Ми віддані пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту", - написав Кулеба.



Міністр додав, що РФ хибно звинувачує Україну у нібито підготовці військового наступу.



"Україна продовжує наполегливо працювати над тим, щоб оживити Нормандський формат, разом із Німеччиною та Францією як посередниками. Ми закликаємо РФ взяти конструктивну участь у дипломатичних зусиллях з мирного врегулювання замість того, щоб їх підривати", - написав Кулеба.



Водночас міністр зазнчив, Україна продовжує вживати заходів для захисту від РФ.



"Українська дипломатія продовжує працювати над зміцненням обороноздатності нашої держави з метою стримування Росії від подальших агресивних дій", - додав Кулеба.

Нагадаємо, Росія назвала повідомлення про загрозу вторгнення в Україну "ширмою для прикриття агресивних планів Києва".

Розвідка США опублікувала карту з місцями можливого вторгнення РФ в Україну найближчої зими.