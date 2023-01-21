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"Це катастрофа": У бундестазі розкритикували Шольца за відмову надати танки Україні

21 січня, 2023 субота
15:30
Світ Олаф Шольц

Голова оборонного комітету бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Ціммерман розкритикувала канцлера ФРН Олафа Шольца через відмову надати дозвіл на передачу танків Україні

Про це повідомляє ZDF

За словами Штрак-Ціммерман, через позицію Шольца щодо передачі танків, складається враження, що Німеччина не допомагає Україні у війні з РФ.     

"Історія дивиться на нас, а Німеччина, на жаль, знову продемонструвала неспроможність. Те, як канцлер ФРН Олаф Шольц комунікує на цю тему з громадськістю - просто катастрофа. З одного боку, Німеччина надає Україні масштабну допомогу, проте через відсутність рішення щодо бойових танків створюється інше враження", - сказала Штрак-Ціммерман.

Вона наголосила на необхідності надати дозвіл партнерам Німеччини на передачу танків Україні. 

"Ми маємо майже 3 тис. танків Leopard 2 у Європі. Навіть якби ви поставили лише невелику їхню кількість, це було б справжнім знаком", — переконана Штрак-Ціммерманн.

  • 20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", відбулася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу". Утім під час неї не узгодили постачання Україні танків Leopard.

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Німеччина
війна з Росією
зброя для України
Олаф Шольц
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