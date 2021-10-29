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"Це має припинитися": спецпредставник ЄС Гілмор заявив, що окупанти повинні відкрити КПВВ

29 жовтня, 2021 п'ятниця
09:31
війна з Росією Імон Гілмор

Спецпредставник ЄС з прав людини Імон Гілмор заявив, що коронавірус не може бути приводом для закриття пунктів пропуску на лінії розмежування і що окупанти повинні їх розблокувати

Про це Гілмор сказав у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Питання з місцями несвободи - номер один. Але є і питання з КПВВ. COVID - це не виправдання для їх закриття. Це може бути приводом для обмеження кількості тих, хто перетинає КПВВ, але це відкрита місцевість... Тому я не сприймаю такий аргумент", - сказав Гілмор.

Спецпредставник ЄС наголосив, що дії окупантів лише ускладнюють життя людям по обидві сторони лінії зіткнення.

"Позбавлення їх права контактувати зі своїми сім'ями, отримувати послуги, які їм потрібні, займатися бізнесом і т. д. Люди, які там страждають, особливо жителі непідконтрольних територій, повинні мати доступ до іншої частини країни. Це має припинитися і КПВВ повинні бути відкриті", - підсумував Гілмор.

  • Нагадаємо, з 10 жовтня 2021 року окупанти заблокували роботу КПВВ у Станиці Луганській.
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