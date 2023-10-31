Це мій наказ: Кадиров порадив правоохоронцям розстрілювати учасників масових протестів
Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що наказує розстрілювати учасників протестів, які не виконають законну вимогу зупинити заворушення
Про це пишуть пропагандисти РІА "Новости".
Під час наради на тлі антисемітських погромів у Махачкалі Кадиров заявив, що заколотників потрібно негайно затримувати. Але є й інший варіант.
"Або зробіть три попереджувальні постріли у повітря і після цього, якщо людина не виконує вимоги закону – четвертий постріл зробіть у лоб. Більше не вийдуть. Це мій наказ", - заявив Кадиров.
Що відомо про події в Дагестані
У неділю, 29 жовтня, в аеропорту Махачкали, столиці Дагестану, кілька тисяч людей протестували проти рейсу з Ізраїлю. Мітингувальники скандували гасла на підтримку Палестини.
Сотні людей увірвалися в аеропорт і на посадковий майданчик. Вони шукали громадян Ізраїлю та вимагали "вислати євреїв" з республіки. Офіс прем'єр-міністра та МЗС заявляють, що вони стежать за подіями в Дагестані та очікують, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.
Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розпалюванні антисемітських заворушень телеграм-канал, до якого начебто причетні "зрадники та бандерівці" з України.
МЗС України відреагувало, заявивши, що спроби вчинити насильство над євреями є результатом російської державної пропаганди, яка протягом десятиліть вирощувала в росіян почуття ненависті до інших націй
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