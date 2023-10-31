Це мій наказ: Кадиров порадив правоохоронцям розстрілювати учасників масових протестів

Про це пишуть пропагандисти РІА "Новости".

Під час наради на тлі антисемітських погромів у Махачкалі Кадиров заявив, що заколотників потрібно негайно затримувати. Але є й інший варіант.

"Або зробіть три попереджувальні постріли у повітря і після цього, якщо людина не виконує вимоги закону – четвертий постріл зробіть у лоб. Більше не вийдуть. Це мій наказ", - заявив Кадиров.

Що відомо про події в Дагестані

У неділю, 29 жовтня, в аеропорту Махачкали, столиці Дагестану, кілька тисяч людей протестували проти рейсу з Ізраїлю. Мітингувальники скандували гасла на підтримку Палестини.

Сотні людей увірвалися в аеропорт і на посадковий майданчик. Вони шукали громадян Ізраїлю та вимагали "вислати євреїв" з республіки. Офіс прем'єр-міністра та МЗС заявляють, що вони стежать за подіями в Дагестані та очікують, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.

Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розпалюванні антисемітських заворушень телеграм-канал, до якого начебто причетні "зрадники та бандерівці" з України.

МЗС України відреагувало, заявивши, що спроби вчинити насильство над євреями є результатом російської державної пропаганди, яка протягом десятиліть вирощувала в росіян почуття ненависті до інших націй