Про це він заявив у етері Еспресо.

"З цією резолюцією зараз - це одна із найбільш дивних ситуацій, яку я бачив у міжнародному праві за останні роки. Я не можу це до кінця пояснити, тому що ці країни, які проголосували за резолюцію - це не тільки Китай, а й Індія, Бразилія, Казахстан, Вірменія. Вони за це все проголосували та удають, що вони за це не голосували - ось це дивно. Я не хочу вірити в те, що деградація дипломатії дійшла до такого рівня, що вони навіть не почитали резолюцію", - зазначив Портников.

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Також він додав, що ніхто із країн, які підтримали своїм голосом цю резолюцію опісля не прокоментували її.

"Вони, коли приїхали на зустріч міністрів закордонних справ Шанхайського співробітництва - поводилися так, наче нічого не відбулося. І найважливіше - не змінилися їхні вербальні позиції", - додав журналіст.

Окрім цього, Портников звернув увагу на те, що Китай, як не називав Росію агресором - так і не називає, те саме стосується і Бразилії, Індії, Казахстану, Вірменії та інших.

"Це дивна історія, безумовно, але може бути маленький обережний сигнал Росії, що їм війну потрібно закінчувати", - наголосив він.