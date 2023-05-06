"Це може бути маленький, обережний сигнал Росії", - Портников про підтримку Китаєм та Індією резолюції Генасамблеї ООН, в якій Росію названо агресором
Журналіст Віталій Портников прокоментував підтримку Китаєм та Індією резолюції Генасамблеї ООН, в якій Росію названо агресором
Про це він заявив у етері Еспресо.
"З цією резолюцією зараз - це одна із найбільш дивних ситуацій, яку я бачив у міжнародному праві за останні роки. Я не можу це до кінця пояснити, тому що ці країни, які проголосували за резолюцію - це не тільки Китай, а й Індія, Бразилія, Казахстан, Вірменія. Вони за це все проголосували та удають, що вони за це не голосували - ось це дивно. Я не хочу вірити в те, що деградація дипломатії дійшла до такого рівня, що вони навіть не почитали резолюцію", - зазначив Портников.
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Також він додав, що ніхто із країн, які підтримали своїм голосом цю резолюцію опісля не прокоментували її.
"Вони, коли приїхали на зустріч міністрів закордонних справ Шанхайського співробітництва - поводилися так, наче нічого не відбулося. І найважливіше - не змінилися їхні вербальні позиції", - додав журналіст.
Окрім цього, Портников звернув увагу на те, що Китай, як не називав Росію агресором - так і не називає, те саме стосується і Бразилії, Індії, Казахстану, Вірменії та інших.
"Це дивна історія, безумовно, але може бути маленький обережний сигнал Росії, що їм війну потрібно закінчувати", - наголосив він.
- Нагадаємо, 2 травня Китай уперше проголосував за резолюцію Генеральної асамблеї ООН, де Росію було названо агресором. Раніше в таких голосуваннях Китай висловлювався проти або утримувався.
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