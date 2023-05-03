Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Китай у нашій війні з Росією стоїть на боці Росії, про це було зрозуміло від самого початку. Вони не робили заяв, які засуджували дії Росії. Усі заяви Китаю були спрямовані на те, щоб приховати свої симпатії до Росії та залишатися нейтральними. Але інші дії були спрямовані на підтримку Росії. Мова йде про засудження санкцій, запроваджених США та Європою за агресію й злочини РФ. Ми та наші союзники бачимо, що Китай все ж такі постачає компоненти для російських промислових підприємств, які виготовляють або ремонтують зброю", - підкреслив Бурковський.

За словами аналітика, Україна має кілька проблемних питань з Китаєм.

"У нас ще до війни сформувалося кілька проблемних питань з Китаєм. Китай спробує використати наше скрутне становище, щоб схилити нас до певних рішень в інтересах Китаю. Це, звісно, "Мотор Січ", який китайці намагалися купити, ця угода була заблокована. Також Китай зацікавлений у постачанні сировини з України - це залізна руда, металургійна продукція та продовольство. Китайці намагатимуться з одного боку підтримувати Росію, а з іншого боку виторговувати у нас якісь преференції для себе", - вважає Бурковський.