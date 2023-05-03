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Війна з Росією: хроніка
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Китай намагається з одного боку підтримувати Росію, а з іншого - виторговувати в України якісь преференції для себе, - аналітик Бурковський

3 травня, 2023 середа
10:39
Війна з Росією Сі Цзіньпін

Виконавчий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський зазначив, що дії Китаю спрямовані на підтримку Росії

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Китай у нашій війні з Росією стоїть на боці Росії, про це було зрозуміло від самого початку. Вони не робили заяв, які засуджували дії Росії. Усі заяви Китаю були спрямовані на те, щоб приховати свої симпатії до Росії та залишатися нейтральними. Але інші дії були спрямовані на підтримку Росії. Мова йде про засудження санкцій, запроваджених США та Європою за агресію й злочини РФ. Ми та наші союзники бачимо, що Китай все ж такі постачає компоненти для російських промислових підприємств, які виготовляють або ремонтують зброю", - підкреслив Бурковський. 

За словами аналітика, Україна має кілька проблемних питань з Китаєм.

"У нас ще до війни сформувалося кілька проблемних питань з Китаєм. Китай спробує використати наше скрутне становище, щоб схилити нас до певних рішень в інтересах Китаю. Це, звісно, "Мотор Січ", який китайці намагалися купити, ця угода була заблокована. Також Китай зацікавлений у постачанні сировини з України - це залізна руда, металургійна продукція та продовольство. Китайці намагатимуться з одного боку підтримувати Росію, а з іншого боку виторговувати у нас якісь преференції для себе", - вважає Бурковський.

  • Нагадаємо, у жовтні 2022 року колишнього директора підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в держзраді. Відомо, що він безперебійно постачав російським окупантам двигуни до гелікоптерів та літаків. Також із 2000 року Богуслаєв має громадянство РФ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці.
  • СБУ поширила докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з Росією - аудіозаписи телефонних розмов, які підтверджують його співробітництво з ворогом.
  • "Схеми" виявили, що президент корпорації "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року.  
  • 24 жовтня 2022 року президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють в держзраді та колабораціонізмі, заарештував суд.
  • Керівник "Запорізького центру розслідувань" Сергій Сидоров розповів, що згідно з його дослідженням, компанія "Мотор Січ" продала авіадеталі для російського авіаремонтного заводу, який обслуговує військово-промисловий комплекс Росії, на суму 400 млн грн.
  • 26 жовтня тогоріч авіаційний експерт Богдан Долінце заявив, що аби не "Мотор Січ", то Російська Федерація не налагодила б виробництво комплектуючих для вертольотів, які знищують українську критичну інфраструктуру.
  • 4 листопада 2022 року стало відомо, що за матеріалами слідчих СБУ накладено арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на РФ.
  • 7 листопада тогоріч секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що активи компаній "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" та "Укртатнафта" передано в управління Міністерства оборони.
  • У лютому В’ячеславу Богуслаєву повідомили про нову підозру - у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР".
  • 18 березня колишнього керівника підприємства "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва позбавили звання почесного громадянина Запоріжжя. Раніше його затримали за підозрою в держзраді.  
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