Про це Данілов розповів у інтерв'ю BBC.

За його словами, ЗСУ готові до наступу, але розпочнуть його, коли командири розрахують, що "ми можемо отримати найкращий результат на цьому етапі війни".

"Ми завжди готові. Так само як ми були готові захищати свою країну в будь-який момент. І це не питання часу. Ми маємо розуміти, що цю історичну можливість, яку Бог дав нашій країні, ми не можемо втратити, щоб ми могли справді стати незалежною великою європейською країною", - сказав Данілов.

Водночас він відмовився говорити про конкретні терміні початку українського наступу.

"Це може статися завтра, післязавтра або через тиждень. Було б дивно, якби я називав дати початку тих чи інших подій. Цього робити не можна. Перед нашою країною стоїть дуже відповідальне завдання. І ми розуміємо, що не маємо права на помилку", - підкреслив Данілов.

Також він відкинув припущення, що контрнаступ вже розпочався через удари по російському тилу.

"Знищення російських центрів управління та російської військової техніки було завданням українських збройних сил з 24 лютого минулого року – дати, коли Росія почала вторгнення. На цій війні у нас немає вихідних", — зазначив Данілов.