Про це він написав на офіційній твітер-сторінці в понеділок, після оголошення про виділення масштабного пакета оборонної підтримки.

"Ми прискорюємо підтримку України, надаючи найбільш значний на сьогодні пакет бойової допомоги від Британії", - зазначив Сунак.

Він зауважив, що його країна працює інтенсивно разом із союзниками й партнерами, щоби принести якнайбільше користі у боротьбі України проти російської агресії.

"Ми забезпечимо, щоби українці могли захистити себе, використати свою перевагу, виграти цю війну й забезпечити тривалий мир", – заявив Сунак.

Нагадаємо, у понеділок міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив під час виступу в Палаті громад про виділення "найбільшого пакета військової допомоги" для прискорення успіху України, який, зокрема, включатиме ескадрилью танків.

Те, що Британія надасть Україні танки Challenger 2, під час телефонної розмови з президентом України Зеленським 14 січня підтвердив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак

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