Це не команда, а х**ня якась, - екс-тренер збірної України Сабо розкритикував "Зорю"

Про це повідомляє "Трибуна".



За словами Сабо, він не спав всю ніч.



"Не можу і не хочу нічого пояснювати. Я дуже сердитий на "Зорю", не спав всю ніч. Це не команда, це х**ня якась. Навіщо вони грають на міжнародній арені? Щоб набратися сорому? Соромно дивитися. Навіщо їм займати третє місце, медалі і так далі? Може, не треба до цього прагнути? Приїхала команда, а їх там закидали, бл*ть. Пропустили 3 голи. Але це ще нормально, могло бути 6. Що це за команда така?", - сказав Йожеф Сабо.

Луганська команда грає у групі C. "Зоря" після поразки (1:3) у 1-му турі займає в таблиці третє місце.



Італійська "Рома", яка забила болгарському ЦСКА 5 голів, йде першою. Слідом - норвезький "Бодо-Глімт", який переміг "Зорю".



У наступному турі "Зоря" зіграє проти "Роми". Матч відбудеться 30 вересня.