Це не команда, а х**ня якась, - екс-тренер збірної України Сабо розкритикував "Зорю"
Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо розкритикував луганську "Зорю" за поразку в матчі Ліги конференцій
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами Сабо, він не спав всю ніч.
"Не можу і не хочу нічого пояснювати. Я дуже сердитий на "Зорю", не спав всю ніч. Це не команда, це х**ня якась. Навіщо вони грають на міжнародній арені? Щоб набратися сорому? Соромно дивитися. Навіщо їм займати третє місце, медалі і так далі? Може, не треба до цього прагнути? Приїхала команда, а їх там закидали, бл*ть. Пропустили 3 голи. Але це ще нормально, могло бути 6. Що це за команда така?", - сказав Йожеф Сабо.
Луганська команда грає у групі C. "Зоря" після поразки (1:3) у 1-му турі займає в таблиці третє місце.
Італійська "Рома", яка забила болгарському ЦСКА 5 голів, йде першою. Слідом - норвезький "Бодо-Глімт", який переміг "Зорю".
У наступному турі "Зоря" зіграє проти "Роми". Матч відбудеться 30 вересня.
- 16 вересня У 1-му турі Ліги конференцій луганська "Зоря" програла норвезькому "Бодо-Глімт".
- 17 вересня головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник заявив, що поразка норвезькому "Бодо-Глімт" у Лізі конференцій має дати команді досвід.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.23Продаж 31.59
- Актуальне
- Важливе