"Це не наша війна і нас там немає": Хезболла відповіла щодо рекрутування росіянами ліванських воїнів
Ігор Осташ, надзвичайний і повноважний посол України в Лівані, зазначив, що серед військових найманців на російському боці є невелика кількість сирійців, а щодо ліванських боєвиків, то можемо однозначно говорити, що таких майже немає
Про це він розповів в етері Еспресо.
Ігор Осташ прокоментував щодо рекрутування приватними військовими компаніями бійців з Близького Сходу для участі у війні на боці РФ.
"Це дуже точкові та поодинокі випадки, нема такого масового рекрутування, тому що зараз у всьому світі працює потужний образ української армії, яку всі бояться. Відповідно, розуміють, що ті копійки чи долари не зможуть компенсувати того, що може трапитися на фронтах в Україні", - пояснив посол.
Ігор Осташ додав, що була інформація, що начебто рекрутуються багато воїнів ліванської Хезболли (шиїтська парамілітарна ісламістська організація - ред.).
"Був такий дипломатичний важливий хід з нашого боку, і я особисто зустрівся з керівництвом Хезболли та напряму запитав: "Чи є спроби рекрутування і, чи будуть ваші боєвики в Україні?". На це запитання я почув чітку і конкретну відповідь: "Це не наша війна і нас там немає". Я думаю, це відповідає дійсності", - підкреслив дипломат.
Осташ зазначив, якщо є сирійці з боку російських сил, то це невелика кількість, до того ж однозначно можемо говорити, що серед військових найманців майже нема ліванців.
- Раніше, Євросоюз наклав санкції на сирійців, які вербували найманців для війни в Україні на боці РФ
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