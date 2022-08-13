"Це не наша війна і нас там немає": Хезболла відповіла щодо рекрутування росіянами ліванських воїнів

Про це він розповів в етері Еспресо.



Ігор Осташ прокоментував щодо рекрутування приватними військовими компаніями бійців з Близького Сходу для участі у війні на боці РФ.



"Це дуже точкові та поодинокі випадки, нема такого масового рекрутування, тому що зараз у всьому світі працює потужний образ української армії, яку всі бояться. Відповідно, розуміють, що ті копійки чи долари не зможуть компенсувати того, що може трапитися на фронтах в Україні", - пояснив посол.

Ігор Осташ додав, що була інформація, що начебто рекрутуються багато воїнів ліванської Хезболли (шиїтська парамілітарна ісламістська організація - ред.).

"Був такий дипломатичний важливий хід з нашого боку, і я особисто зустрівся з керівництвом Хезболли та напряму запитав: "Чи є спроби рекрутування і, чи будуть ваші боєвики в Україні?". На це запитання я почув чітку і конкретну відповідь: "Це не наша війна і нас там немає". Я думаю, це відповідає дійсності", - підкреслив дипломат.

Осташ зазначив, якщо є сирійці з боку російських сил, то це невелика кількість, до того ж однозначно можемо говорити, що серед військових найманців майже нема ліванців.

Раніше, Євросоюз наклав санкції на сирійців, які вербували найманців для війни в Україні на боці РФ