“Це нісенітниця. Що з людьми робити?”: Данілов пояснив, чому не закрили підприємства Фірташа
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, чому підприємства Дмитра Фірташа, проти якого ввели санкції, не закрили
Про це він заявив в інтерв'ю "24 телеканалу".
"На сьогодні є санкції щодо громадянина Фірташа. Він не зможе користуватися тими активами, які є на території України. Нам було не зовсім зрозуміло спілкування з людьми, які обіймали міністерські посади. Вони вважали, що ми маємо закрити підприємства Фірташа. Це нісенітниця", - зазначив Данілов.
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За його словами, на цих підприємствах працюють люди, яких не потрібно звільняти.
"А що з людьми робити? Їх викинути на вулицю, чи як? Він зараз не може користуватися грошима, які є на цих підприємствах. Він не може продавати активи, які є... Однак ми відповідальні щодо цього. Коли міністр каже, чому підприємства Фірташа не закрили - ми ж не вороги України, люди мають працювати", - зауважив Данілов.
- Нагадаємо, 18 червня Радбез запровадив санкції проти олігархів Дмитра Фірташа та Павла Фукса.
- 24 червня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.
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