Дипломат поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Це одна війна, яка має 2 сторони медалі: боротьба проти путінського режиму й боротьба за європейське майбутнє України. Для президента Росії Володимира Путіна Україна, яка є членкинею Європейського Союзу, - це остаточний крах, остаточна катастрофа його імперської концепції сфер впливу та цих нескінченних міфів про Росію, яка контролює Україну. Путін робитиме все можливе: не просто захоплювати територію, а намагатися роздовбати Україну зсередини. Цим рішенням ми починаємо новий етап повернення до Європи", - зазначив Клімкін.

Дипломат наголосив, що президент Російської Федерації Володимир Путін ніколи не припинить намагатися знищити Україну.

"Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін і далі буде застосовувати китайську тактику тисячі порізів, адже росіяни інакше не вміють. Вони скоро захлинуться. Ми маємо не просто пережити це, щоб зрозуміти ціну того, що відбувається. Ми повинні чесно сказати, що Путіна ніколи не залишить бажання зруйнувати Україну, щоб ми не були членом ЄС", - зауважив Павло Клімкін.

23 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що представники Євросоюзу докладуть усіх зусиль, аби Україна отримала членство за спрощеною процедурою.

Павло Клімкін також висловив думку, що зараз прості європейці підштовхують політиків Європейського Союзу до розуміння, що Україна - це Європа.

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