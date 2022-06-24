Прості європейці підштовхують політиків ЄС до розуміння, що Україна - це Європа, - Павло Клімкін
Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін висловив думку, що зараз прості європейці підштовхують політиків Європейського Союзу до розуміння, що Україна - це Європа
Дипломат поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Зараз іде тиск знизу. Тобто люди у Європі вважають, що українці - це європейці й надихаються українцями. Це абсолютно інша ситуація. Раніше політики грали в якісь ігри, а тепер люди їх підштовхують. Це найголовніше, адже нам потрібно цю емоцію в процесі вступу України у Європейський Союз втримати", - зазначив Клімкін.
Дипломат наголосив на важливості надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.
"Дуже важливо, що Європейський Союз врешті-решт зрозумів, що все, "до побачення", не буде більше цього нудьгування з сірими зонами, з якимись сендвічами. Це завжди загроза. Зрештою українці за ментальністю європейці. З цим було багато вагань, але тепер усі переконалися в цьому", - зауважив Павло Клімкін.
- Єврорада на саміті лідерів країн ЄС, що стартував 23 червня у Брюсселі, надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.
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