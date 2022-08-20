"Це питання, яке треба було розв’язати давно": Польща якнайшвидше завершить декомунізацію

Про це повідомили на сайті "Польське радіо".

Навроцький звернув увагу на те, що демонтаж пам'ятників тим, хто належав до сфери радянського впливу комуністичної влади, останнім часом відбувається дуже швидко.

"Тільки за останні три місяці ми прибрали 20 радянських пам'ятників, але в нашому списку 60. Це дуже швидкий темп, але це питання, яке треба було розв’язати давно", - оцінив Навроцький.

"Ми компенсуємо недостатню діяльність в останні роки, але я хочу бути тим очільником Інституту національної пам’яті, який завершить процес декомунізації в публічному просторі Польщі", - наголосив Навроцький.

25 липня заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що Польща та її офіційні представники не братимуть участі в заходах, якщо там будуть присутні дипломати з Росії та Білорусі.

Станом на 4 серпня Польща заявила про план зведення паркану на кордоні з Калінінградською областю.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb